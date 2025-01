DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 13 GENNAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 13 gennaio 2025.

La Chiesa festeggia San Remigio.

Da questa notte siamo in Luna Piena.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

Trenta anni fa, come oggi, nel 1995, gli accordi di Dayton per la pace in Bosnia vengono firmati a Parigi tra il presidente bosniaco Alija Izetbegovic, il presidente serbo Slobodan Milošević, e il presidente croato Franjo Tuđman. La Jugoslavia non esiste più, dopo l’ intervento della Nato.

13 gennaio di tredici anni fa. La nave da crociera Costa Concordia, con oltre quattromila duecento persone a boro, urta gli scogli a cinquecento metri dall’Isola del Giglio, provocando una falla di settanta metri nello scafo e causando trentaquattro morti e ottanta feriti.

Come abbiamo iniziato a vedere ieri, e come continueremo a vedere nei prossimi giorni, il lungo periodo che porta alla primavera era contrassegnato da cerimonie per purificare gli uomini, gli animali, e i campi, e per favorire, propiziando gli dei, il rinnovamento del cosmo.

Nell’ antica Roma, per esempio, nel mese di gennaio erano indette le così dette ‘ferie sementine’, durante le quali si procedeva alla perlustrazione dei campi e dei villaggi e si offrivano alle dee Cerere e Terra latte, mosto cotto, farro e il sacrificio di una scrofa gravida.

In tutto questo periodo le giovenche adoperate nel lavoro agricolo venivano lasciate a riposo, e anzi abbellite con ghirlande e corone di fiori.

Proverbio salentino: OSCE ACQUA CRAI IENTU TUTTU CANGIA A NNU MUMENTU

Oggi acqua domani vento tutto cambia in un momento.

Come dire che del domani non vi è certezza,

