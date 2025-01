LA STORIA / UCCELLI DI ROVO A ISCHIA

(g.p.) __________

“La leggenda narra di un uccello che canta una sola volta nella vita, più soavemente di ogni altra creatura al mondo. Da quando lascia il nido, cerca e cerca un grande rovo e non riposa finché non lo abbia trovato. Poi, cantando tra i rami crudeli, si precipita sulla spina più lunga e più affilata“

“Uccelli di rovo”, Colleen McCullough, 1977

Ieri a Barano, sull’isola di Ischia – il paese è piccolo, la gente mormora – a dire messa è andato il Vescovo. Il parroco, sospeso a divinis, si era dimesso due giorni prima: “Preghiamo per lui!”.

Si è dimesso, don Antonio Scala, 58 anni, impegnato soprattutto nele opere di bene e carità per i più bisognosi, perché si è innammorato. Lei, 43 anni, sposata, due figli, addetta alle pulizie delle chiese, prima di Natale aveva lasciato il marito – va beh, proprio a Natale non si dovrebbe lasciare nessuno, però non ne poteva più di nascondersi – per poter vivere liberamente, alla luce del sole, la nuova realtà della propria esistenza.

E lui ha lasciato la Chiesa.

Che sono belle queste storie!

Che poi non si capisce perché i preti non possano amare, dico: amare per davvero, una donna e debbano essere impediti nel dispiegare i propri sentimenti: non era così in passato e non è così per tante religioni ai giorni nostri.

Che poi proprio in storie come queste l’amore dispiega tutta la sua potenza creatrice, quando ha contro tutto e tutti, eppure riesce a prevalere, come dovrebbe succedere sempre, se solo a volte non ne avessimo paura.

Abbiamo tutti bisogno di stimoli, di tensione ideale, di passione, per andare avanti, se no moriamo lentamente, e in questo l’amore è sempre uno straordinario strumento di conoscenza.

L’amore non è un comodo aggiustamente: l’amore è uno scomodo sconvolgimento.

