ROSELLA DE PACE CI HA LASCIATO

di Valerio Melcore ________ La nostra compagna di scuola è volata in cielo. Erano oltre 40 anni che non la vedevo, ma come tutti sanno le amicizie giovanili restano impresse nel nostro cuore.

Rosella, Cecilia, Gianfranco, Grazia, Luciano, Amleto, Antonello, Chigo, Luciana, Marcella, Ennio, sono solo alcuni tra i tanti amici con cui ho condiviso gli anni del Liceo Artistico a Lecce, lo studio, le passeggiate al mare, ma anche l’impegno politico.

Con alcuni però abbiamo continuato a frequentarci anche dopo il diploma. Tra questi Rosella, sempre gentile e con quel suo imbarazzo che per un nonnulla le tingeva di rosso le guance.

Un animo gentile, che oltre a dipingere, come un po’ tutti noi all’epoca facevamo, suonava il pianoforte, ma lo suonava per sé. Noi amici non abbiamo mai avuto il piacere di ascoltarla, diceva che si vergognava; ricordo l’amore per i suoi gatti siamesi.



La vita poi ha fatto il suo corso e ci siamo un po’ tutti persi di vista. So che qualcuno è diventato un famoso stilista, altri sono diventati degli importanti artisti, alcuni sono diventati degli ottimi insegnanti, c’è chi invece ha seguito delle strade completamente diverse rispetto agli studi compiuti.

Di Rosella, come già detto, non ho notizie da oltre 40anni; spero che abbia vissuto una vita intera e piena di gioia, quella immensa gioia di vivere che la accompagnava sempre quando era ragazza.

La ferale notizia mi è stata data con un messaggio su Facebook dall’amica Cecilia che ringrazio per il pensiero, anche se la notizia che mi ha dato mi ha colpito come un pugno nello stomaco.

Al fratello Lucio, al marito e alla figlia, giungano le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta la redazione di leccecronaca.it



I FUNERALI SI SVOLGERANNO OGGI ALLE 15:30 NELLA CHIESA DELLA PIAZZA DEL CENTRO STORICO DI SURBO.

