LO SPETTACOLO TEATRALE “Rien ne va plus” A MANDURIA VENERDI’ 17

(Rdl) ________ Venerdì 17 gennaio 2025 alle ore 20.15 al Teatro del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, in via Sorani 52, ci sarà lo spettacolo teatrale “Rien ne va plus”, di e con Marina Romondia, per la regia di Nicoletta Robello Bracciforte. In scena il tema della ludopatia e delle dipendenze patologiche. Ingresso gratuito.

Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria si conferma ancora una volta come centro educativo e culturale d’eccellenza, ospitando la terza edizione della rassegna teatrale “Dependence Day – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza”, un progetto ideato da Marco Bellocchio e patrocinato dal Comune di Manduria, in collaborazione con ASL Taranto, in particolare con il Dipartimento Dipendenze Patologiche, diretto dalla Dott.ssa Vincenza Ariano.

L’opera affronta il tema della ludopatia attraverso una narrazione potente e coinvolgente, ispirata a “Il Giocatore” di Dostoevskij e alle esperienze personali dell’autrice. La protagonista, Martina, rappresenta la complessa e distruttiva ricerca del brivido e del piacere, sacrificando ogni cosa per soddisfare il suo desiderio, in una spirale che interroga il pubblico sul significato profondo della dipendenza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la comunità scolastica e cittadina, fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione al numero 3284190252.

Un progetto educativo per studenti e famiglie

Lo spettacolo fa parte di un più ampio percorso formativo che coinvolge gli studenti del biennio del Liceo De Sanctis Galilei, con laboratori interattivi e matinée dedicate. La rassegna si propone di sensibilizzare sui temi delle dipendenze patologiche, in particolare sul gioco d’azzardo e sull’abuso della tecnologia. Oltre alla rappresentazione serale, dedicata anche alle famiglie, gli studenti assisteranno a repliche mattutine degli spettacoli “Rien ne va plus” e “La sindrome di Peter Pad”, con successivi momenti di dibattito guidati dagli attori, dagli operatori del progetto e dalle dott.sse Vincenza Ariano e Katia Pierri del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie, sottolinea l’importanza del progetto: “Il teatro, con la sua forza catartica, diventa un potente strumento educativo, capace di avvicinare i giovani a temi complessi come le dipendenze e di stimolare riflessioni profonde. Grazie a iniziative come questa, il nostro Liceo non solo sensibilizza, ma educa i futuri cittadini a sviluppare consapevolezza critica e responsabilità sociale.”

