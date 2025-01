OGGI LA GIORNATA NAZIONALE DEI DIALETTI, ISTITUITA DALLE PRO LOCO D’ITALIA. E TOPOLINO SI ADEGUA…

di Raffaele Polo ________

E moi ca se ‘ndannu ccorti, ca ete la sciurnata de lu dialettu, cu fannu nu picca de sordi puru Topolino l’anu fattu cu nna storia de Paperone in dialettu. Però, solo in quattro versioni e cioè sicilianu de Catania (e figurate quiddhi de Palermo comu s’annu santuti uscare…) e poi napoletanu, toscano e lombardu. Basta. Ora, dicu ieu, vabbene ca è sempre na questione de turnisi, eppoi nci stannu li collezionisti ca spendenu e spandenu cu se ccattanu tutti li giornalini cu li dialetti, ma nu picca de autri dialetti se l’ianu potuti stampare, no?

Macari romanescu o venezianu, nu picca de sardu e leccese, no?

Allora, eccu ca m’aggiu fatta na pensata: cu scriu ‘na cosa ieu, in dialettu. E cu la mandu allu Direttore de ‘Leccecronaca’ cu la pubblica e cusì puru nui, ca nun ci pensa nisciunu, festeggiamu lu dialettu, osce 17 gennaru, ca nu è sulu Sant’Antoniu de la focara, ma puru la sciurnata de lu dialettu, pensare ca li nanni mei decianu sempre: “Nù parlare dialettu, ca pare fiaccu!”. Comu cangiara li tiempi, mò s’à giratu lu mundu capisutta, ole mintanu ‘ntorna lu latinu alla scola ca ieu me rrecuerdu ancora la missa ca spicciaa sempre cu ‘ite missa est’! E nù bbediamu l’ura cu bbessimu addraffore, cu sciucamu cu li cumpagni…

Allora, Direttore: evviva lu dialettu!

Quiddhu leccese, però, ca commu decìa lu Franciscuantoniu D’Ameliu: ‘è la lingua de lu tata ca me scioca ‘ntra li dienti’.

E scusame pè tutti li errori ca aggiu potutu fare cu te scriu, mò sacciu scriere in italianu e picca affilu a dialettu… tocca tornu alla scola.

Traduzione, per chi non conosce questo dialetto (vergogna!):

E adesso che se ne sono accorti che è la giornata del dialetto, per incassare un poco di denaro hanno pubblicato su ‘Topolino’ una storia a fumetti con Paperone protagonista che parla in dialetto. Ma hanno scelto solo quattro dialetti, ovvero il siciliano di Catania (e i palermitani saranno inviperiti..) e poi partenopeo, toscano e lombardo. Ora, va bene che l’interesse spicciolo è sempre presente, ma si sarebbe potuto ampliare la gamma dei dialetti. Inserendo, per esempio, il romanesco o il veneziano, o un accenno di sardo o leccese.

Ho, perciò, stabilito di scrivere al Direttore di ‘Leccecronaca’ in dialetto leccese, per festeggiare il 17 gennaio che, per noi, è sempre sant’Antonio della Focara, ma in campo nazionale questa data ricorda il dialetto, tutti i dialetti. Un curioso capovolgimento dell’opinione sul dialetto, che nel secolo scorso i nostri nonni imputavano a sinonimo di ignoranza, ammonendoci ad esprimerci solo in lingua italiana. Adesso, c’è anche l’idea di reintrodurre lo studio del latino alle scuole medie: quel latino di cui conserviamo memoria solo per alcune locuzioni tipiche della messa…

Evviva il dialetto, dunque.

In particolare il dialetto leccese che, anche se non lo sappiamo più scrivere, ha una sua dignità, come testimoniato da Francescantonio D’Amelio, autore di mirabili poesie in vernacolo leccese.

