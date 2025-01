IL PRANZO DELLA DOMENICA / CON CARLO VINCENZO GRECO: “Ieu, tie e la pasta”

di Raffaele Polo _________

«No, quest’anno non esce il calendario ‘Lu iaddhuzu te santu Ronzu’ che ho realizzato per parecchio tempo ma che costa fatica, molta fatica. E, ormai, ho tagliato il traguardo degli ottanta anni…»

Sorride, Carlo Vincenzo Greco, in arte ‘Vi cerco largo’, pseudonimo anagrammato dal suo cognome.

Poeta dialettale, ci ha invitato nella sua casa in via Salandra (‘vicinu allu tabacchinu’, specifica) per sottoporci ad un curioso esperimente gastrnomico-poetico.

«Oggi desiniamo coi versi e con la pasta che, come scrisse Enrico Bozzi, ovvero il Conte di Luna, è veramente ‘lu megghiu piattu’. Allora io ho composto questi versi, intitolati ‘Ieu, tie e la pasta’, che si adattano perfettamente a questo pranzo leccese.

Cominciamo:

«Ieu nu me settu ntaula cu llu core/ se te la pasta nu sentu la ndore,/ e tie ca sai ormai ca ogghiu la pasta,/ famme felice… fammela e basta,/ ca ieu… ssettatu, ngenucchiatu o tisu,/ mangiandula me sentu a Mparaisu./ Me dici ca su’ natu cu sta ula!?…/ Ái raggione, la panza sempre ngula,/ e de la trìa, sagne e ricchitelle,/ ca te la taula suntu le cchiù belle,/ crìtime a mie…me nde mangiàa nu carru,/ specie se suntu fatte cu llu farru».

Nel frattempo, ecco la zuppiera con la pasta, abbondantemente condita, a soddisfare la voglia condivisa di questo meravigliosa cibo, che tutti i salentini amano svisceratemente.

«C’è tutta la poesia più semplice ed efficace, in questo profumo» – sottolinea Carlo, tra un boccone e l’altro. «Ma andiamo a concludere, con un’altra porzione di versi, ok?» -. ci chiede bonariamente il poeta, e siamo curiosi di ascoltare la conclusione della sua intrigante e saporita composizione.

«Nu t’àggiu mai obbregata cu lla mangi…/si’ tie ca lu meniù uei cu me cangi,/ e bbai tecendu ca su’ nu pastaru/ quasi nzuratu stau allu lleanaru./Sientime sanu mo’…mugghiere mia:/”Me la faci la pasta a menzatìa?/ Senone, beddha, sai ce nc’ède neu?/Dha intra, alla cucina…passu ieu!”».

E così è stato: con Carlo Vincenzo (Vi cerco largo) ci gustiamo la pasta con soddisfazione reciproca e, fedeli alla tradizione poetica del Conte di Luna, alla fine ci ‘stusciamu puru la vernice de lu piattu’.

