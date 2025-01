DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 20 GENNAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è lunedì 20 gennaio 2025.

La Chiesa festeggia San Fabiano e San Sebastiano.

A Torino la nostra amica psicologa e scrittrice Maria Grazia Martin festeggia il suo compleanno, auguri!

A Carmiano la professoressa Ersilia Leaci compie 56 anni: tanti auguri di buon compleanno!

Come oggi, trentacinque anni fa, Yasser Arafat viene eletto presidente dell’Autorità palestinese.

L’ ANP è stato l’organismo politico di governo dei Territori palestinesi dal 1994 al 3 gennaio 2013, quando, con decreto di transizione del presidente palestinese Abu Mazen, in continuità con la risoluzione 67/19 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stata formalmente assorbita dal proclamato Stato di Palestina.

Proverbio salentino: PUTTANA E CANNARUTA DIU LI IUTA

Puttana e ingordo Dio li aiuta.

Insomma come dire che non sempre l’onesta ed il rigore ripagano.

In questo caso il termine puttana, sta a significare un uomo o donna pronti a vendere la propria dignità per portare a casa un profitto, raggiungere un risultato, fare carriera.

Category: Costume e società