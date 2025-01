IL GIORNO DI TRUMP, VEDIAMO IL LOOK DEI PARTECIPANTI ALLA CERIMONIA

di Elena Vada ________

Ieri lunedì 20 gennaio 2025, per la cerimonia d’insediamento del marito Donald, Melania Trump, ha indossato un cappotto doppiopetto redingote, che arriva sotto il ginocchio, sotto il quale s’intravede, una camicia bianca.

Porta un cappello, a tesa larga, con un nastro avorio che riprende il tono della camicia. Il cappello vorrebbe essere il tocco di classe, peccato sia troppo calcato sul capo (per il vento?) negando lo sguardo. I guanti in pelle nera e le décolleté col tacco sottile in tinta, completano un look elegante ma severo. Melania sceglie il rigore estremo per il suo secondo mandato da First Lady.

Lo stilista prescelto è l’ americano Adam Lippes. Per il cappello Eric Javits.

La figlia del presidente, Ivanka Trump, ha scelto un abito Dior, verde bosco, disegnato dalla direttrice creativa, Maria Grazia Chiuri.

La nostra Giorgia Meloni Premier italiano, veste un formale tailleur nero e camicia bianca, forse troppo prudente e serioso, anche se la scelta del velluto liscio, rende più prezioso l’insieme. Peccato per la camicia un po’ troppo stropicciata, che dà un effetto raffazzonato. Credo che il completo sia di Giorgio Armani, lo stilista preferito dalla signora Meloni.

Elegantissima la signora Biden che ha scelto, per questa storica giornata, un cappotto con cintura, décolleté e guanti coordinati color cobalto, una tonalità che segna, con una nota brillante, l’addio alla Casa Bianca. Tutto di Ralph Lauren.

Per il suo giuramento Donald Trump ha scelto un completo sartoriale blue navy, con misure più ampie del solito (meno male). La cravatta, è sempre troppo lunga, come d’abitudine, in seta viola, a pois, una tonalità che nasce dal rosso e dal blu, i due colori della bandiera americana.

Il nuovo Presidente degli Stati Uniti e la sua First Lady, sono molto ben assortiti, l’ uno coerente all’ altro. Mano nella mano, insieme, danno un senso di forza e sicurezza a garanzia delle parole pronunciate nel discorso da Trump, promesse che gli americani sperano siano mantenute. _______

