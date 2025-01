INQUINAMENTO ACUSTICO NEL CENTRO STORICO. SANZIONATI QUATTRO LOCALI

Report della Questura di Lecce ________

LECCE: MOVIDA, CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO E ARPA. 4 SANZIONI

Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore della provincia di Lecce, sono stati effettuati dei controlli amministrativi nella zona del centro della città, in Via Paladini, via Bisseo e via Cairoli, per rilevare il quantitativo delle emissioni sonore prodotte dai locali della movida.

La Polizia di Stato e il Personale dell’Arpa Provinciale, grazie all’uso di apparecchiature specializzate, hanno rilevato nei pressi di 4 locali un superamento del limite dei decibel consentito dalla legge contravvenendo alle norme comunali e regionali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico.

In conseguenza di ciò, sono state notificate dalla Polizia Amministrativa della Questura di Lecce, a seguito degli accertamenti, sanzioni a quattro esercizi commerciali per un totale di circa 900 euro ciascuno.

Lecce, 22 gennaio 2025

Violazione art. 1 e 5 Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale nr. 59 del 15.09.2015 Violazione art. 3 comma 1 e 2 L.R. nr. 3 del 12.02.2002 sanzionato ai sensi dell’art 18 comma 1 lett.

