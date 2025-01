NOVITA’ EDITORIALI / “Coraggiosamente comuni” DI MARTIN ANGIULI

di Raffaele Polo ________

Si presenta nei giorni 24 gennaio a Lecce (Biblioteca Bernardini) e 25 gennaio a Brindisi (Libreria Mondadori Bookstore in Corso Garibaldi) il nuovo libro di Martin Angiuli, dal titolo “Coraggiosamente comuni” (Il Raggio Verde, pagine 240, euro 18).

È una veste editoriale particolare perchè il testo, in italiano e in inglese, è diviso in due parti che si leggono in fronte e retro e che sottolineano, in un certo senso, il peculiare eclettismo dell’autore, un uomo che dedica la sua vita alla danza e a tutti quegli esercizi corporei che hanno bisogno, necessariamente, di un animo, uno spirito particolare che esprima, come nello scritto di Milan Kundera, la ‘leggerezza dell’essere’. E non è per nulla facile riuscire ad elevarsi, col corpo ma soprattutto con la mente, in un mondo che è pesantemente attaccatoad una realtà che non vuole consentirci astrazioni e fughe verso le nuvole…

Ecco, allora, che gli scritti di Martin Angiuli diventano il giusto deterrente per iniziare a volteggiare, liberando lo spirito dai tanti orpelli che lo affliggono… Il poeta, lo scrittore, il danzatore ci offrono veramente una varietà di mezzi espressivi che colpiscono per la loro spontanea sincerità, rasentando, a volte, quella particolare forma di semplicità che hanno i bambini e che è così facile riuscire ad apprezzare solo che si abbandoni, anche solo per un attimo, tutto quello che sappiamo. È, d’altronde, quello che viene consigliato a tutti coloro che intraprendono esercizi fisici o spirituali di grande spessore. E Martin non si ferma alla semplice realizzazione di uno scritto: ci rivela, infatti, di aver creato uno spettacolo di 20 minuti ispirato agli scritti di “Coraggiosamente Comuni” con un gruppo misto di danzatori professionisti con e senza sindrome di down.

«Potrebbe diventare un’iniziativa sociale!», suggerisce il nostro danzatore (non lo chiamate ballerino, per favore…) e siamo decisamente in accordo con lui, invidiandolo sinceramente per come sia riuscito a combattere positivamente contro tutti gli ostacoli, fisici e spirituali, che invece si affollano nella nostra esistenza…

