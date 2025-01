TELENOVELA PATRICK DORGU, BALLANO CIFRE GROSSE SULLA CESSIONE

(Rdl) ________ “L’incontro è stato cordiale ed è andato bene. Per noi sederci al tavolo con il Manchester United per parlare di un calciatore che proviene dalla nostra Primavera è una soddisfazione: significa che il percorso di crescita del club è notevole” – così il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, il quale ha poi aggiunto: “Abbiamo spiegato loro che la nostra volontà al momento è di mantenere inalterato l’organico tenendo tutti i big, Dorgu in particolare. Abbiamo fatto capire che per noi quest’anno è un appuntamento importante con la storia, potremmo raggiungere la terza storica salvezza. Pur essendo lusingati della loro offerta, la priorità per noi è il risultato sportivo”.

A quanto si apprende da indiscrezioni giornalistiche, la società inglese avrebbe offerto 30 millioni di euro, 40 la richiesta del Lecce, ma avrebbe voluto la disponibilità immediata del calciatore.

Secondo il sito specializzato tuttomercatoweb, l’unica offerta concreta è stata questa, ma sulle tracce di Dorgu c’è anche il Napoli, che sarebbe invece disposto a lasciarlo in Giallorosso fino a fine campionato, in prestito, a fronte di un contratto da concludere subito, entro questa sessione di mercato, che scade alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio, per cui avrebbe offerto 35 milioni di euro.

Per fare un raffronto, la massima cessione operata dal Lecce nella sua storia è stata quella di

Morten Hjulmand, ceduto allo Sporting Lisbona nell’agosto 2023 per 18 milioni di euro.

Category: Sport