L’ASL DI LECCE HA PREPARATO L’ “Atlante dei Tumori 2024”

(Rdl) _________

“Il Registro Tumori ci consegna una mappatura epidemiologica, Comune per Comune, scientificamente rilevante che permette di identificare le aree a maggior rischio e di costruire e supportare adeguate politiche sanitarie territoriali. Siamo molto orgogliosi di presentare questo lavoro, reso possibile dal lavoro instancabile del Registro tumori, e di farlo in un luogo di cultura e ricerca come Unisalento”.

Così il Direttore generale di ASL Lecce Stefano Rossi (nella foto), che ha annunciato oggi la presentazione dell ’Atlante dei Tumori 2024, contenente mappe e dati di incidenza, prevalenza e sopravvivenza dei tumori nei Comuni della provincia di Lecce dal 2015 al 2020, con un focus sui tumori nel periodo pandemico.

“A distanza di tre anni dall’ultimo report del 2021, presentiamo in questo corposo volume, i dati relativi ai casi di tumore insorti nella popolazione dei 96 Comuni della provincia di Lecce, con approfondimenti su incidenza, andamento temporale e mappe del rischio. Le mappe del rischio di tumore a livello comunale rappresentano una novità rispetto ai report del passato: con queste mappe mettiamo a disposizione delle istituzioni e delle comunità uno strumento essenziale per comprendere meglio la presenza e la diffusione delle patologie oncologiche e avviare attività di prevenzione nel proprio territorio”, ha dichiarato la dottoressa Anna Melcarne, dirigente Registro Tumori ASL Lecce.

L’appuntamento è per sabato 1 febbraio alle 9.00 al Centro Congressi del Campus Universitario di Ecotekne, sulla strada provinciale Lecce – Monteroni.

Category: Costume e società, Cronaca, Eventi, Politica