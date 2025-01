DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 24 GENNAIO 2025

Buongiorno!

Oggi è venerdì 24 gennaio 2025.

La Chiesa festeggia Sant’ Emerenziana.

Come oggi, cinquantanove anni fa, un aereo civile indiano si schiantò sul Monte Bianco: morirono tutti i 117 passeggeri; e, sempre come oggi, sempre nel 1966, a Trento ci fu la prima occupazione studentesca, alla facoltà di sociologia dell’ università: prodromi della ‘contestazione’, che a breve dilagherà in tutta Europa.

Proverbio salentino: NNA FIMMENA E NA PAPARA MPIGGHIARA NNA FERA

Una donna e un’oca misero in subbuglio un mercato.

Le donne sono ciò che di più bello il buon Dio ha creato, ma ce ne sono alcune che sono in grado di mettere scompiglio in qualsiasi posto si trovino.

