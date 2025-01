LO SPORT A LECCE: TUTTE LE SQUADRE (E LE DISCIPLINE) DA SEGUIRE

In Italia il calcio è lo sport nazionale, l’attività sportiva più seguita che porta attorno a sé milioni di persone. Non è però ovviamente l’unico sport seguito dagli appassionati. L’attività sportiva, infatti, è qualcosa che prende visceralmente tante persone, fa soffrire e gioire, esaltare e abbattere come poche cose nella vita. Ed è particolare come questa passione e questa altalena di emozioni non sia necessariamente ricondotta ad una grande squadra che lotta per obiettivi continentali o mondiali, ma avvenga anche se in campo si presenti una squadra di livello inferiore, ma alla quale l’appassionato è attaccato per affetto e sentimento. E questo accade specialmente al Sud dove la passione davvero muove tutte le cose. Come a Lecce, città d’arte, del sole e delle belle giornate, ma viva anche di sport e passione sportiva. Nel capoluogo salentino però non c’è solo il calcio a richiamare gli appassionati ma anche basket, pallavolo, tennis e tanto altro.

Il Lecce calcio

Ovviamente parlando di sport non si può non partire dal calcio. Lo dicevamo prima, è lo sport più seguito in Italia e Lecce non fa eccezione. La squadra giallorossa si trova quest’anno in Serie A, come negli ultimi due anni, mantenendo la categoria e ottenendo anche dei buoni risultati. Quest’anno i giallorossi, però, hanno incontrato qualche difficoltà in più e adesso, guidati dall’allenatore Marco Giampaolo da inizio novembre, stanno registrando un rendimento altalenante, tra buoni risultati ed esiti deludenti.

Ecco perché i pronostici e i numeri delle scommesse online suggeriscono che i salentini si ritroveranno fino a fine stagione a lottare con le unghie e con i denti per non retrocedere, alla pari di Venezia, Cagliari e Como. La stagione è lunga e la passione tanta. Ecco allora che gli undici giallorossi faranno di tutto per mantenere la categoria anche quest’anno. Il recente successo in trasferta per 3 a 1 contro l’Empoli dell’11 gennaio è comunque incoraggiante.

Gli sport più seguiti a Lecce

Ma oltre al calcio ai leccesi piace seguire le gesta delle squadre coinvolte in altri sport. C’è innanzitutto da dire che a parte il calcio a Lecce non c’è una grande tradizione sportiva ad alto livello e le squadre protagoniste degli sport come pallavolo e basket navigano in categorie inferiori. Questo però non allontana la passione e il pubblico dai palazzetti. Né impedisce di scoprire talenti interessanti, come ad esempio è avvenuto con la convocazione di cinque ragazze salentine nel progetto della Nazionale “Club Italia del Sud”. E partiamo proprio dalla pallavolo, in questo caso maschile, che vede nell’Aurispa Links per la vita Lecce, la squadra di punta della città per quanto riguarda questo sport. L’Aurispa Lecce si trova oggi in Serie A3 al settimo posto su undici squadre partecipanti. Si trova quindi a metà graduatoria ma, almeno per questa stagione, con nessun altro obiettivo se non quello della permanenza nella categoria.

E parlando invece di pallacanestro tanta passione c’è per la CCE LSB Lecce, squadra di basket impegnata nel campionato di Serie C Interregionale dove grazie ad ottime prestazioni e a un roster di livello per la categoria, si ritrovano attualmente secondi in graduatoria a soli due punti dalla vetta.

