CENTO NUOVI ALBERI DI PINO DOMESTICO, RIGENERAZIONE AMBIENTALE A TUGLIE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Tuglie. Nella foto il sindaco di Tuglie avvocato Silvia Romano _________

Tuglie, 30 gennaio 2025 – Per dare un contributo alla valorizzazione del territorio salentino, Fastweb ha promosso, in accordo con la Provincia di Lecce e in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Tuglie, un importante intervento di recupero di un’area di 10 mila mq all’interno della pineta situata in località Montegrappa. Il progetto si inserisce nell’ambito di Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree urbane ed extraurbane, il recupero degli ecosistemi e la rigenerazione ambientale ideata e promossa da AzzeroCO2, in collaborazione con Legambiente.

L’area, situata tra la strada provinciale Neviano-Tuglie e Corso Cesare Vergine, è stata scelta per un intervento di tutela a seguito dei gravi danni subiti negli ultimi anni a causa di eventi meteorologici avversi e incendi. Questi fenomeni hanno provocato la caduta di numerosi alberi e costretto l’amministrazione comunale, per ragioni di sicurezza, a procedere con la rimozione di alberature fortemente inclinate e a rischio cedimento. Questo intervento si è dunque reso necessario per ripristinare il patrimonio arboreo e proteggere un’area di alto valore paesaggistico e sociale.

Il progetto, realizzato grazie al supporto di Fastweb, si è quindi concentrato su interventi mirati al recupero e alla rigenerazione della pineta. Le attività hanno incluso la pulizia del sottobosco, la potatura degli alberi pericolanti, il taglio delle alberature maggiormente a rischio di caduta e la messa a dimora di 100 nuovi alberi di pino domestico, con l’obiettivo di rigenerare la sezione danneggiata e favorire, nel tempo, il ripristino completo dell’intera area boschiva.

Oltre al recupero ambientale, il progetto ha puntato a migliorare anche la fruibilità dell’area per la comunità. All’interno si trovano infatti spazi dedicati al tempo libero e al benessere: un’area attrezzata per i picnic, con tavoli e panche in legno, un’area gioco per bambini e una rete di percorsi pedonali delimitati da staccionate in legno lungo i quali sono installati attrezzi per lo svolgimento di attività sportive all’aperto.

L’intervento realizzato nel Comune di Tuglie si inserisce nelle azioni che Fastweb porta avanti per la salvaguardia ambientale. La società nel 2021 ha aderito alla Campagna Mosaico Verde impegnandosi nella messa a dimora di 15.000 piante tra Milano, Roma, Bari, Catania, Torino e Pomigliano D’Arco (Na), Pescara, Cagliari e Mola di Bari (Ba). Per il biennio 2024-2025 Fastweb ha esteso ulteriormente il perimetro del suo impegno supportando una diversa tipologia d’interventi, sempre nell’ambito di Mosaico Verde, volti alla tutela e al recupero di boschi o siti d’interesse storico e paesaggistico in Italia. Dopo aver completato il progetto nel Parco Regionale Naturale del Beigua, nella provincia di Genova, e concluso l’iniziativa nel comune di Tuglie, l’attività si estenderà alla Città Metropolitana di Firenze e al comune di Cuglieri in provincia di Oristano.

“La Provincia di Lecce, da sempre sensibile alla profonda mutazione dello scenario ambientale causato dalla Xylella e che già da anni ha avviato accordi di collaborazione e interventi di riforestazione di diverse aree di proprietà pubblica con Arif e Fondazione Sylva, ha promosso un’ulteriore mappatura del territorio salentino grazie al Protocollo d’intesa sottoscritto con AzzeroCO2, chiedendo a tutti i Comuni di indicare aree disponibili per la forestazione, recupero e valorizzazione del paesaggio, al fine di programmare interventi e cerare una visione di un territorio più sostenibile. Tra i Comuni interessati al processo di riforestazione, il Comune di Tuglie ha dato disponibilità di una vasta area in località Montegrappa dove, grazie all’impegno di Fastweb, si è ora conclusa la piantumazione di varietà autoctone e la ricostruzione di un’intera area verde”, ha dichiarato il Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

“L’intervento, realizzato grazie al protocollo d’intesa tra il Comune di Tuglie e AzzeroCO2 approvato dalla Giunta Comunale nel mese di luglio 2024 ed all’azienda Fastweb – che si ringrazia per il supporto all’iniziativa – contribuirà sicuramente alla riqualificazione e valorizzazione di uno dei più importanti polmoni di verde pubblico presenti nell’ambito del territorio comunale” – ha dichiarato il Sindaco Avv. Silvia Romano.

“Siamo lieti di aver contribuito al recupero e alla valorizzazione di un’area così importante per la comunità di Tuglie. Questo intervento è un esempio concreto di come la nostra azienda si impegni per la rigenerazione ambientale, la tutela degli ecosistemi e la biodiversità. Lavorare fianco a fianco con le istituzioni locali per restituire alla cittadinanza uno spazio verde riqualificato, che promuove il benessere e l’accessibilità, rappresenta per noi un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile.” ha dichiarato Anna Lo Iacono Head of Sustainability di Fastweb.

“In un contesto in cui i cambiamenti climatici stanno mettendo sotto pressione gli ecosistemi e aumentando la frequenza di eventi estremi, interventi come quello realizzato a Tuglie in collaborazione con Fastweb e l’Amministrazione comunale diventano fondamentali per proteggere il nostro patrimonio naturale. Progetti di questo tipo, che rigenerano spazi naturali, preservano la biodiversità e li rendono accessibili alle comunità locali, dimostrano concretamente l’importanza di investire nella tutela degli ecosistemi ponendo il rispetto per l’ambiente al centro di una visione condivisa di responsabilità e sviluppo sostenibile – ha dichiarato Alessandro Martella, Direttore generale di AzzeroCO2 -. L’iniziativa rientra nel progetto europeo ‘LIFE Terra’ che vede Legambiente come unico partner italiano e del quale noi siamo sostenitori, un esempio concreto di come il lavoro sinergico tra diverse realtà consenta di restituire pregio ai nostri territori e consegnare ai cittadini luoghi fruibili a contatto con la natura”.



“Nel comune di Tuglie, grazie al sostegno di Fastweb, è stato realizzato un importante intervento di ripristino della pineta in località Montegrappa, duramente colpita negli ultimi anni da incendi ed eventi meteorologici estremi. Questo luogo rappresenta un ecosistema prezioso da tutelare, specialmente di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici – ha dichiarato Daniela Salzedo Presidente di Legambiente Puglia– Interventi di tutela e rigenerazione come questo sono infatti indispensabili per rafforzare la resilienza del territorio e rappresentano un impegno concreto non solo per la salvaguardia dell’ambiente, ma anche per migliorare la qualità della vita delle comunità locali e garantire un futuro sostenibile per le prossime generazioni”. ________

leccecronaca.it ha chiesto una verifica al Comune di Tuglie. Ci ha scritto il sindaco, avvocato Silvia Romano, che ringraziamo per la risposta. Ecco la Sua dichiarazione:

Gentilissimi, con la presente, al fine di evirare confusione e diffusione di notizie inesatte, preme precisare quanto segue.

Il post pubblicato sul sito del Comune di Tuglie è riferito ad intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria del Parco pubblico di Montegrappa, primo stralcio esecutivo – il cui importo, pari a complessivi 150.000 euro, è stato interamente finanziato dalla Regione Puglia, mediante con un contributo previsto all’art. 106 della L.R. 29 dicembre 2023, n. 37 in materia di sicurezza urbana (esercizio finanziario 2024).

Il predetto intervento, interamente finanziato con fondi regionali, nulla ha a che vedere con l’intervento di riforestazione/tutela progettato e realizzato dalla Società AzzeroCO2 Srl con il supporto di FASTWEB quale azienda partner, nell’ambito della pineta comunale localizzata sempre in località Montegrappa, lungo Corso Cesare Vergine, in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Tuglie e la stessa società AzzeroCO2 nell’ambito della campagna nazionale ‘Mosaico Verde’; per l’intervento che ha interessato la pineta comunale il nostro Comune non ha ricevuto alcun finanziamento e/o contributo da parte dei soggetti promotori e partner, avendo solo messo a disposizione l’area pinetata in cui sono stati eseguiti gli interventi di riforestazione.

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo