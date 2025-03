NO ALL’AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI BURGESI: LE NOVITA’ SULLA PROTESTA

di Daniela Casciaro ________

Giovedì 13 marzo 2025, alle ore 19.00, si terrà un Consiglio Comunale monotematico presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado in Via D’Annunzio a Ugento (nei pressi del Lidl). Il Consiglio, richiesto dal Comitato “No Burgesi”, avrà come ordine del giorno la discussione sulla delibera regionale relativa alla sopraelevazione della discarica di Soccorso in località Burgesi.

Per rafforzare l’opposizione a questa decisione, il Comitato ha invitato i sindaci di Presicce-Acquarica, Taurisano, Salve, Morciano di Leuca e Patù, a partecipare all’incontro e a unirsi per tutelare il territorio.

Il Comitato “No Burgesi”, inoltre, ha comunicato la sua assenza all’audizione regionale del 10 marzo, richiesta dai consiglieri Casilli e Pagliaro. Pur apprezzando l’iniziativa, il Comitato denuncia anni di immobilismo e promesse non mantenute da parte della Regione Puglia nella gestione del ciclo dei rifiuti.

“La Regione Puglia avrebbe dovuto affrontare questa emergenza in questi anni ,” si legge nella lettera inviata, sottolineando l’assenza di una pianificazione strategica a favore di una gestione basata solo sull’emergenza.

Il Comitato ricorda che nel 2018, durante una manifestazione presso la Regione, le associazioni avevano ricevuto l’impegno alla creazione di una cabina di regia per partecipare ai tavoli tecnici e ai monitoraggi della ex discarica Burgesi come evidenziato dalla stampa locale di allora. Tuttavia, queste promesse sono rimaste inattuate. L’obiettivo era vigilare sulle fasi di monitoraggio del sito tristemente noto per la presunta presenza di seicento fusti tossici sepolti illegalmente.

Il 23 gennaio 2025, le associazioni insieme ad alcuni assessori del Comune di Presicce-Acquarica hanno partecipato ad un incontro con l’Assessore all’ambiente Serena Triggiani, definito costruttivo. Durante il colloquio sono state avanzate richieste di accesso ai dati dei monitoraggi e di partecipazione ai tavoli tecnici relativi alla ex discarica Burgesi. Tuttavia, poche settimane dopo, il Comitato ha appreso della proposta di sopraelevazione della discarica di Soccorso annessa all’impianto di biostabilizzazione in località Burgesi che ha suscitato delusione e indignazione.

La decisione regionale è definita dal Comitato “inaccettabile,” poiché aggraverebbe una situazione ambientale già compromessa, a cui si aggiunge un preoccupante aumento di tumori nella popolazione locale.

Alla luce dei recenti sviluppi, il Comitato ribadisce la sua opposizione a qualsiasi progetto di sopraelevazione e chiede la chiusura definitiva della discarica di Soccorso. Rivendica, inoltre, il diritto di accedere ai dati ambientali e di partecipare ai processi ambientali del territorio, come stabilito dalla Direttiva 2003/4/CE e dalla Convenzione di Aarhus.

Concludendo la lettera, il Comitato afferma: “Non accetteremo più rinvii o promesse non mantenute. Discuteremo soluzioni solo quando la Regione annullerà questa delibera con atti concreti e dimostrerà reale impegno. In caso contrario, intraprenderemo azioni ferme e decise, incluse iniziative legali. È tempo che la Regione Puglia restituisca dignità al territorio e alla salute delle comunità locali”.

Intanto, tra i cittadini continua la campagna di sensibilizzazione e di protesta. In particolare, nella mattinata di domenica a Taurisano il “Laboratorio Urbano” ha avviato una raccolta firma in piazza che continuerà nelle prossime settimane.

A Ugento, Gemini e nei paesi limitrofi i cittadini hanno deciso di dare voce alla protesta con degli striscioni sulle proprie abitazioni con la scritta “No” Burgesi e per ultimo quello apparso allo stadio di Lecce durante la partita Lecce – Milan. __________

LA RICERCA nel nostro articolo del 28 febbraio scorso

