NOTE D’ARTE / GIUSEPPE MANZO, IL PRINCIPE DEI CARTAPESTAI SALENTINI. INCONTRO A SUPERSANO DOMENICA 16

di Raffaele Polo __________

Una importante commemorazione nella splendida cornice della chiesa di San Michele Arcangelo a Supersano: il 17 marzo ricorre l’anniversario della nascita di Giuseppe Manzo (17-03-1849/ 7-01-1942), tra i maestri cartapestai che hanno sublimato l’arte della cartapesta e firmato una produzione statuaria che ha varcato i confini regionali e nazionali e che ancor oggi impreziosisce le Chiese più belle del Salento a cominciare dal Duomo di Lecce.

Domenica 16 marzo 2025 nella Chiesa madre S. Michele Arcangelo a Supersano tornano le conversazioni itineranti sull’arte della cartapesta.

L’evento è dedicato all’artista Giuseppe Manzo, in occasione del 176° anniversario della nascita, in un luogo dove, il suo operato, e’ stato magnificente, di altissimo pregio artistico e di fede. Il suo laboratorio ricevette dal Re Umberto I il fregio dell’insegna regia come ricorda la targa apposta qualche anno fa in via Paladini, e durante la sua vita furono davvero tanti i riconoscimenti ricevuti per le sue meravigliose creazioni in cartapesta.

Il papa Pio X gli conferì la Croce di Cavaliere dell’Ordine Piano e l’Accademia di Parigi lo nominò socio benemerito e gli attribuì la Medaglia d’Oro.

Nel 1899 fu premiato con la medaglia d’oro all’Esposizione Campionaria di Roma e all’Esposizione Industriale e Commerciale di Poitiers e l’anno seguente alle esposizioni internazionali di Londra, Parigi e Bruxelles: questo a testimonianza, se mai ce ne fosse bisogno, della sua Arte universalmente riconosciuta dalle più prestigiose istituzioni dell’epoca.

Ideatore della rassegna è l’operatore culturale Antonio Manzo, cultore della memoria artistica del suo importante bisnonno che così spiega il senso dell’evento «Attraverso il suo profilo, continueremo a tracciare “linee guida” per parlare dell’ Arte della Cartapesta. Della sua funzione artistica, “educatrice ” e “sentimentale”. La Cartapesta leccese, valutata come forma d’Arte riconosciuta.»

All’incontro patrocinato dall’amministrazione comunale di Supersano, con ingresso libero e inizio alle ore 19, partecipano il Primo Cittadino Bruno Corrado e Lucia Brocca assessore alla Cultura; don Ippazio, parroco di San Michele Arcangelo e Fabrizio Mariano priore della Confraternita SS. Maria Annunziata di Supersano.

Tra i relatori Mina Natali cartapestaia e restauratrice; modera Antonietta Fulvio

Category: Cultura, Eventi