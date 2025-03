GIOVANE MUORE IN UN DRAMMATICO INCIDENTE QUESTA NOTTE A TARANTO

(e.l.) _______ Drammatico incidente mortale questa notte a Taranto, in via Cesare Battisti, in centro città.

La vittima è Nicola Colella, 32 anni, di Taranto, fruttivendolo, gran tifoso della locale squadra di calcio.

Per cause ancora da accertare, all’incrocio con via Polibio ha perso il controllo della moto Honda che guidava, scontratasi con una Renault Capture e finita su di un’altra auto in sosta, ed è caduto rovinosamente sull’asfalto.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale. Inutili i tentativi di soccorrerlo dei sanitari del 118.

Indagini della Polizia Locale in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le responsabilità.

Numerose in queste ore tramite social le manifestazioni di partecipazione al lutto di amici e conoscenti.

Category: Cronaca