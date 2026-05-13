ESPERTI DI CRIMINOLOGIA E SCIENZE FORENSI A CONFRONTO A LECCE SABATO 16

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“Obscura nasce con l’intento di portare il dibattito sul crimine fuori dai luoghi comuni, offrendo strumenti di lettura rigorosi, attuali e accessibili”, dice Mirco Turco, psicologo, criminologo e direttore scientifico di Forensics Group (nella foto), e così continua:

“Il forum rappresenta un momento di incontro tra competenze diverse, capace di valorizzare sia la dimensione scientifica sia quella culturale della materia: uno spazio di dialogo autentico tra discipline, esperienze e visioni. Criminologia e Scienze Forensi non sono soltanto materie di studio o strumenti investigativi: rappresentano chiavi interpretative della complessità umana, della devianza, della verità”.

Il Forum Obscura è in programma a Lecce, presso il Museo Sigismondo Castromediano, in viale Gallipoli 31, sabato 16 maggio alle 15.00. L’iniziativa propone un confronto tra professionisti del settore criminologico, giuridico e investigativo, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’occasione di approfondimento su temi centrali per la comprensione del crimine e della sicurezza contemporanea.

Oltre a Mirco Turco, tra i relatori Giuseppe Lodeserto, sociologo, criminologo e presidente Forensics Group; Federica Perrucci, esperta in sociologia del crimine e della sicurezza; Alessandra Abatelillo, funzionario giuridico pedagogico, grafologa forense e avvocato; Francesco P. Esposito, criminologo forense, giurista ed esperto di docuserie crime; Katia Capoccia, esperta in criminologia; Stefano Donno, editore della rivista “Obscura”, che dà il titolo al forum.

Per informazioni

Dott. Mirco Turco – dr.mircoturco@gmail.com

Info link https://forumcriminologia.eventbrite.it

Category: Cultura, Eventi