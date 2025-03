ANZIANO ARRESTATO PER STALKING

“Maria Callas tribute prize”: GLI ATTORI SALENTINI IVAN RAGANATO E MARIA ANTONIETTA VACCA IN SCENA A NEW YORK

di Leda Cesari ________ Due salentini protagonisti della quinta edizione del “Maria Callas Tribute Prize”, premio all’eccellenza femminile tenutosi a New York giovedì scorso, in concomitanza temporale con la ricorrenza della Festa della Donna, per celebrare la più grande voce di tutti i tempi. L’attore Ivan Raganato, alla sua seconda partecipazione al grande evento, ha […]