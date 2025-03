(e.l.) __________

Incidente mortale sul lavoro ieri a Depressa, frazione di Tricase. La vittima è Rocco Esposito, 61 anni, agricoltore. Era in campagna, a lavorare la terra della sua zona a bordo di un trattore, quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è finito in un canale e si è rovesciato, uccidendolo sul colpo.

