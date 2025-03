(e.l.) _____________ Ieri sera a Latiano un giovane di 27 anni è rimasto ferito per strada, in via Dante Aligheri, colpito da una coltellata. Soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi (nella foto), è stato operato d’urgenza e ricoverato in prognosi riservata.

Indagini dei Carabinieri in corso, per scoprire responsabile e causa della violenta aggressione.

Category: Cronaca