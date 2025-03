INTENSIFICATI I CONTROLLI DI POLIZIA NELLA ZONA DI TRICASE E DINTORNI

Report della Questura di Lecce ____________

CORSANO: SERVIZI STRAORDINARI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO – UN ARRESTO PER SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Nella mattinata del 19 marzo u.s., sfruttando alcune notizie acquisite in precedenza, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 39 anni per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

I poliziotti del Commissariato di Taurisano, sulla base della attività investigativa, hanno fatto accesso nell’alloggio occupato dall’uomo verso il quale erano orientate le indagini, già noto alle forze dell’ordine, che in quel momento era presente in casa ed hanno eseguito la perquisizione domiciliare.

Durante la ricerca sono stati trovati, all’interno di una stanza adiacente la camera da letto, due barattoli in vetro, nei quali erano contenuti 100 grammi di marijuana, due involucri trasparenti in cellophane, contenenti in totale 87 grammi di eroina, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, una cartuccia inesplosa calibro 9×21 winchester ed un biglietto sul quale era stata riportata una probabile contabilità di attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Borgo san Nicola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, alla luce di alcuni recenti fatti delittuosi avvenuti nel basso Salento, il Questore della Provincia di Lecce ha predisposto nella serata del 20.03.2025 specifici servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori nelle zone di Corsano, Tiggiano e Tricase, impiegando i poliziotti del Commissariato di P.S di Taurisano, della Squadra Mobile di Lecce e dal Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” di Lecce.

Durante i vari posti di controllo e i controlli agli avventori di esercizi commerciali, sono state identificate 172 persone e fermati 85 veicoli.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 21 marzo 2025

Category: Cronaca