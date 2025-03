LE IDEE / I LIBRI CURANO LA DEPRESSIONE CULTURALE E CONTRASTANO IL RISCHIO DI LIOFILIZZARE LE PAROLE

(Rdl) ____________ Estratto dal discorso tenuto oggi a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella davanti la delegazione dell’Associazione Italiana Editori _________

“C’è anche la difficoltà per molte famiglie di avvicinarsi in maniera efficace e completa alla disponibilità dei libri. È anche questo un tema che richiama il ruolo delle istituzioni, perché quello è un elemento, un ingrediente indispensabile per la vita del nostro Paese.

Questa condizione che è stata indicata, indica un rischio di depressione culturale, di attenuazione dell’approfondimento culturale.

Ieri mattina ho incontrato una platea di numerosi studenti e, pur parlando di agricoltura, mi sono permesso di fare – fuori tema – una deviazione di argomento. Parlando della tendenza che vi è – sappiamo che si manifesta in maniera principe con i messaggi nei telefonini da parte dei nostri giovani – di contrarre le parole, di ridurle a poche lettere, quasi di simboleggiarle. Ora, questo rischio di liofilizzare le parole impedisce al pensiero di esprimersi compiutamente, con tutta la ricchezza espressiva che può trasmettere e può diffondere.

Ecco, proprio questo pericolo di sterilizzare il pensiero sottolinea, ribadisce, riafferma l’importanza del libro come elemento di stimolo all’apprezzare, acquisire e far propria una vera, compiuta capacità espressiva.

