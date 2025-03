L’ULTIMO DESIDERIO DEL GIORNALISTA PALESTINESE ASSASSINATO DAGLI ISRAELIANI / HOSSAM SHABAT: “Non lasciate che il mondo distolga lo sguardo, non smettete di parlare di Gaza”

(Rdl) ___________ Traduzione della notizia data da Al Jazeera e del messaggio postato su X dai suoi colleghi _____________ Attacchi israeliani separati sulla Striscia di Gaza ieri hanno ucciso due operatori dei media, tra cui un giornalista di Al Jazeera. Hossam Shabat, un giornalista che lavorava per Al Jazeera Mubasher, è stato ucciso nel nord di Gaza lunedì. Testimoni hanno riferito alla rete che la sua auto è stata presa di mira nella parte orientale di Beit Lahiya. In un servizio da Deir el-Balah, nella parte centrale di Gaza, Tareq Abu Azzoum di Al Jazeera ha detto che Shabat, 23 anni, era stato ferito in precedenza in un altro attacco israeliano "ma ha insistito nel continuare a fare notizia" a Gaza. "L'esercito israeliano ha preso di mira il suo veicolo" senza dare "alcun preavviso", ha detto Abu Azzoum. I colleghi di Shabat hanno condiviso le sue ultime parole. In un post su X, pre-scritto da Shabat, ha scritto: "Se stai leggendo questo, significa che sono stato ucciso, molto probabilmente preso di mira, dalle forze di occupazione israeliane". Shabat ha scritto che negli ultimi 18 mesi di guerra ha dedicato "ogni momento" al suo popolo. "Ho documentato gli orrori nel nord di Gaza minuto per minuto, determinato a mostrare al mondo la verità che cercavano di seppellire. Ho dormito sui marciapiedi, nelle scuole, nelle tende, ovunque potessi. Ogni giorno era una lotta per la sopravvivenza. Ho sopportato la fame per mesi, eppure non ho mai lasciato il fianco del mio popolo". “Vi chiedo ora: non smettete di parlare di Gaza,” ha aggiunto Shabat. “Non lasciate che il mondo distolga lo sguardo. Continuate a combattere, continuate a raccontare le nostre storie, finché la Palestina non sarà libera.”

