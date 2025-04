TOPOLINO PARLA IN DIALETTO PUGLIESE. O FORSE NO?

v.m._______I fumetti Disney sono stati pubblicati in diversi dialetti come quello catanese, fiorentino, milanese e napoletano, Topolino torna a parlare in dialetto! L’episodio Topolino e il ponte sull’oceano è stato pubblicato in romanesco, barese, torinese e veneziano. Panini Comics si è avvalsa della collaborazione del Professore ordinario di Linguistica italiana dell’Università degli Studi di Torino, di dialettologia italiana Riccardo Regis. Da qualche decennio si assiste all’utilizzo del dialetto in alcune serie televisive e persino nelle opere di letterature. E questo è quanto. La cosa però che mi ha infastidito e che perl’enensima volta, ancora una volta nel dare la notizia, le televisioni hanno parlato di Topolino in dialetto pugliese. Per cui bisognerebbe spiegare al mondo intero che della Puglia fa parte anche il SALENTO, Lecce, Brindisi e Taranto.

Category: Costume e società