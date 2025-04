ADDIO A SAMUELE, MORTO QUESTA MATTINA A 19 ANNI SU UNA DI QUELLE MOTO CHE TANTO AMAVA

(e.l.) ____________

Drammatico incidente mortale questa mattina alle porte di Brindisi sulla provinciale per San Pietro Vernotico.

La vittima è Samuele Tondo, 19 anni, di San Pietro Vernotico, studente dell’Istituto “Ferraris-De Marco-Valzani” dove appunto si stava recando.

Per cause ancora da accertare, la moto Yamaha che guidava si è scontrata con un furgone che portava a lavoro braccianti agricoli.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale, è morto sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini della Polizia Locale in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

In queste ore sono tanti i messaggi social di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento da parte di parenti, amici e conoscenti, fra cui quello dell’amministrazione comunale di San Donaci:

Questa mattina l’Amministrazione comunale ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sulla facciata della Casa comunale, in segno di lutto per il tragico incidente stradale avvenuto nelle prime ore del giorno sulla tratta tra Brindisi e San Pietro Vernotico, in cui ha perso la vita il giovane Samuele Tondo. La notizia ha profondamente scosso l’intera comunità.

“La morte di Samuele ci ha colti impreparati. Siamo increduli, sconvolti, profondamente addolorati. Una notizia che ha toccato nel profondo tutta la cittadinanza. È davvero difficile accettare una tragedia simile. Il mio primo pensiero va a lui, al sogno di vita spezzato troppo presto. Poi ai suoi genitori e ai familiari, che dovranno affrontare un dolore immenso. E infine a ciascuno di noi, che condividiamo questa perdita: la scomparsa di un giovane lascia un segno profondo in tutta la collettività. L’intera Amministrazione comunale desidera esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia e il cordoglio della comunità per questa grave perdita”, ha dichiarato il sindaco Giancarlo Miccoli.

Category: Cronaca