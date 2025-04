A TORCHIAROLO RACCOLTA FIRME PER SALVARE QUEL CHE RIMANE DELLA COSTA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo __________

Petizione: superate le mille firme – richiesta di interventi per la salvaguardia del litorale torchiarolese

In poco più di due mesi, la petizione popolare per la salvaguardia della costa e delle marine del comune di Torchiarolo, litorale e sud di Brindisi, ha raggiunto quota 1212 firme.

L’atto costitutivo del Comitato spontaneo e il plico con il contenuto della petizione è già stato depositato al comune di Torchiarolo. Una delegazione di referenti sarà ricevuta il prossimo martedì 15 aprile.

Un ampio consenso popolare ha caratterizzato l’iniziativa partita in seguito a ulteriori danni per l’ennesima mareggiata. La sensibilità popolare si è fatta sentire a favore dei quasi cinque chilometri di costa soggetta all’erosione e che vede rapidamente cambiare l’assetto ambientale e l’aspetto morfologico.

Qualche mese fa, dopo una mareggiata che aveva squarciato la strada a ridosso dell’arenile, a Torre San Gennaro, un gruppo di cittadini si è costituito in un comitato spontaneo; alcune rappresentanze saranno ricevuta dal sindaco Elio Ciccarese nella sede comunale di Torchiarolo e si avvierà un dialogo in merito agli obiettivi del comitato stesso, la cui priorità sono gli interventi anti erosione.

A tal proposito l’amministrazione in carica ha di recente annunciato l’avvio del lavori di realizzazione dei frangiflutti lungo il perimetro della costa di Lendinuso, una delle cinque marine torchiarolesi. I lavori dovrebbero cominciare a breve e protrarsi per tutto il periodo estivo senza inficiare la balneazione. Il costo si aggira sui tre milioni e mezzo di euro, uno già a disposizione dell’amministrazione per un progetto non andato in porto e altri due e mezzo rinvenienti dai fondi del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) destinati alla salvaguardia delle coste.

Restano tuttavia incerte le sorti del resto della costa, sia per i tempi tecnici utili a progettare e cantierizzare le opere e sia per i finanziamenti che non sarebbero più sufficienti rispetto ai progetti iniziali presentati e finanziati dal Cis. Anche la Regione è molto attenta alle politiche di salvaguardia costiera e di recente ha messo in atto nuovi programmi di finanziamento.

Oggi 12 aprile ricorre la seconda edizione della “Giornata regionale della costa”.

