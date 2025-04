NUMERO SPECIALE DI “Cupertinum doc”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Copertinum Cantina del Salento ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto la pianista Beatrice Rana) ______

Bilanci e rilanci, più cultura, più qualità, più pagine, sempre all’insegna della valorizzazione del territorio, della cultura, del vino.

Questo numero speciale i “Cupertinum doc” è dedicato al 90° anniversario di fondazione della Cantina, è diviso in sezioni: Grandi Vini & Grandi Firme: i migliori articoli dedicati ai nostri Vini (Hugh Jonshon, Luigi Veronelli, Francesco Muci, Gianni Mura, Franco Ziliani, Anna Di Martino, Luciano Ferraro, Ulrich Sautter, Francesco Falcone, Wine Spectator, Wine Enthusiast…); Divenire Cupertinum (intervista all’enologo Giuseppe Pizzolante Leuzzi e intervento del presidente Francesco Trono); Genius loci: interviste a intellettuali e artisti sul rapporto arte e territorio (Antonio Prete, Fabio Novembre, Giuliano Sangiorgi, Beatrice Rana e un incontro immaginario con Carmelo Bene); Protagonisti & Radici (Mario Petito, Barbro Guaccero, Severino Garofano, Augusto Nestola, Giuseppe Venturi, Antonio Calò, Angelo Costacurta); Storia & Vigneto sul Castello. “Certo, per contenere tutta la storia e tutti i protagonisti ci vorrebbe un volume intero, progetto a cui stiamo pensando, per ora – in questo numero speciale – facciamo un veloce bilancio di novant’anni. Lo facciamo perché le radici ci danno forza e perché avere cognizione della propria storia ci aiuta a individuare le strade da percorrere nei prossimi anni”, sostiene Francesco Trono, presidente della storica Cantina.

Oltre alla qualità del vino,la Cupertinum ha grande attenzione per l’ambiente, il territorio, la cultura, l’educazione. IlVigneto sul Castello di Copertino, la collaborazione con Opera-Seme / Caritas diocesana, l’impianto fotovoltaico posto sul tetto della cantina, le visite guidate a scolari e studenti, le iniziative culturali e sociali, il grande parco aziendale messo a disposizione per attività sportive di bambini e ragazzi (tra cui il Bike Park Cupertinum), sono solo alcuni dei progetti in cui è impegnata la Cantina. In poche parole, è l’idea della bellezza coltivata in ogni aspetto… Lu mieru (il vino) ete l’idea ti la bellezza, ti lu culore, ti ogni cosa, e poi ete vera ùa, la noscia, dicevano i nostri antenati. Ed è ancora così.

“…una Cantina che edita un bellissimo periodico culturale: Cupertinum Doc. Il cuore del Negroamaro,ricco di interviste e approfondimenti…”, Franco Ziliani.

n.b. Il giornale si può trovare nelle migliori librerie di Copertino e Lecce, al nostro punto vendita, ed è scaricabile dal sito www.cupertinum.it / in allegato la copertina

Cupertinum Antica Cantina del Salento 1935 / Via Martiri del Risorgimento 6, Copertino (Le) / info@cupertinum.it | Tel.0832.947031; www.cupertinum.it

Category: Costume e società, Libri