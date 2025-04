E’ DELL’INDIA, LAVORA QUALE AMMINISTRATORE DELLA PIZZERIA VESUVIO LA BUFALA, IL CONSIGLIERE AGGIUNTO AL COMUNE DI LECCE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Giovanni D’Agata, presidente dell’associazione Sportello dei Diritti, ci manda il seguente comunicato______

Mercoledì 16 alle ore 16:00 ci sarà la convalida in consiglio comunale a Lecce dell’elezione del consigliere aggiunto in rappresentanza dei cittadini extracomunitari Rakesh Kumar MANDA

Un importante momento per tutte le comunità di cittadini non comunitari della città di Lecce ma anche per tutti i leccesi, un nuovo inizio nei percorsi virtuosi di uno dei capoluoghi di provincia storicamente più aperti al dialogo e all’integrazione del Nostro Paese coinciderà con la convalida nel prossimo consiglio comunale mercoledì 16 pv alle ore 16:00 dell’elezione del consigliere aggiunto in rappresentanza dei cittadini extracomunitari, Rakesh Kumar MANDA.

Un passaggio che giunge dopo le partecipate e sentite elezioni del consigliere aggiunto lo scorso 19 gennaio che hanno visto sfidarsi tre candidati con Rakesh, così è chiamato da tutti, prevalere nella competizione. Sin da subito però lo stesso neoeletto ha comunicato la volontà di voler aggregare tutte le componenti, associazioni e semplici residenti, per il riavvio di attività di integrazione e rappresentanza nelle istituzioni che il nuovo arduo compito gli pone innanzi unitamente al non meno significativo di raccogliere le istanze di tutti i non comunitari e rappresentarle nella massima istituzione cittadina. La partecipazione alle scorse elezioni di tantissimi residenti non comunitari ha manifestato l’importanza di quant’è sentita l’esigenza di rappresentanza di minoranze che altrimenti non potrebbero esserlo anche per dar voce alle esigenze che tutte le comunità avvertono nella città di Lecce e non solo.

Quindi, quest’appuntamento costituisce un ulteriore passaggio dopo la campagna elettorale per la scelta del consigliere, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, e un nuovo punto d’inizio per i richiamati percorsi d’integrazione non solo per la città di Lecce ma di un’intera provincia che dell’accoglienza ha fatto sempre una sua prerogativa. Non possiamo che dedicare un in bocca al lupo a Rakesh che siamo certi non mancherà di coinvolgere chiunque voglia a lui rivolgersi.

