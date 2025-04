(Rdl) __________ Manca solo un altro piccolo passo e giovedì prossimo 17 aprile, ospitando la Fidelis Andria per la trentaduesima giornata del campionato nazionale dilettanti, girone H, il Casarano potrà avere anche dalla matematica la conferma del ritorno in serie C, seconda squadra della provincia di Lecce fra i professionisti. Intanto in città è già festa.

Category: Sport