IN SALA SCOMMESSE DI CAMPI SALENTINA I CARABINIERI SCOPRONO SPACCIO DI DROGA E ARRESTANO IL GESTORE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

Arrestato gestore di centro scommesse per spaccio di sostanze stupefacenti



Nella giornata di ieri, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Campi Salentina hanno portato a termine un’importante operazione nella lotta contro le piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, culminata nell’arresto di un uomo di 46 anni, gestore di un centro scommesse situato a Salice Salentina.



L’operazione è iniziata con un controllo di routine presso il centro scommesse, durante il quale i militari dell’Arma hanno trovato addosso all’operatore un quantitativo di 3 grammi di sostanza verosimilmente identificabile come cocaina. Questo primo rinvenimento ha spinto i Carabinieri ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del sospettato, che ha portato a risultati significativi.



All’interno di un ripostiglio della cucina, i militari hanno rinvenuto ulteriori 150 grammi di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina, materiale per il confezionamento e una somma di denaro contante di 1500 euro, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

Dopo le formalità di rito e in conformità con le disposizioni del PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini, l’uomo è stato arrestato e condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.



Questo intervento rappresenta un ulteriore passo nella strategia messa in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce per combattere il traffico di stupefacenti e garantire la sicurezza dei cittadini. La lotta contro le piazze di spaccio è una priorità per l’Arma, che continuerà a operare con determinazione per smantellare le reti di traffico e garantire un ambiente più sicuro per la comunità.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 14 aprile 2025 __________

Aggiornamento della redazione di leccecronaca.it

La persona arrestata è Ilario Nobile, 46 anni, di Lecce.

