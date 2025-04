SALUTI E BACI DA TORINO

di Elena Vada ____________

Saluto tutte le amiche/i che hanno cucinato e servito, le belle tavolate pasquali italiane.

Maria che, domenica, è corsa in Chiesa per la prima messa, ma aveva in mente il ragù e il capretto al forno, più che Cristo risorto.

Ma Gesù l’ ha perdonata, ne è sicura.

Oxana che si è cimentata in ricette inusuali per lei : un po’ meridionali, un po’ piemontesi e un po’ rumene… Che diranno amici e parenti? Tutti scontenti? Non mancheranno vino e birra… gli uomini si sono dati da fare in tal senso. Lei ci conta per ravvivare la festa.

Saluto Rosa e Nino che avevano l’ auto piena di uova e colombe, da distribuire ai nipoti.

Nino: “Ho un nodo al fazzoletto, cosa mi dovevo ricordare Rosa?

– … E che ne so io, il nodo è tuo! Sono cinquant’anni che fai nodi e dimentichi il perché. Forse hai scordato di darmi un bacio?

– Quello mai, dolcezza mia”. Socchiude gli occhi mentre le bacia e le augura ‘Buona Pasqua’!

Nora mette ‘in riga’ la truppa, per il pranzo rituale in programma dalla suocera:

“Non si dice ‘mi fa schifo’ anche se il cibo non vi piace; state seduti a tavola buoni ed educati.

– Pierugo tu lascia perdere i discorsi su calcio e politica o finite per litigare come tutti gli anni.

Lui “Anche se tuo padre loda la Meloni e la Juventus?”

” E certo che SI! “

Assuntina e Concetta (cognate) si sono sfidate su pastiera e casatiello, come tutti gli anni, da trent’anni: “È più buona la tua – Ma no, sicuramente la tua”. Tanti sorrisetti. Sotto il tavolo si avvicendano calcetti e sgomitate, tutto annaffiato da ‘limoncello casalingo’ che seda gli animi e porta allegria.

I giovani ci sono. Arrivano per ultimi e si alzano da tavola per primi, ma sono stati presenti alla festa familiare. Un po’ assonnati, un po’ annoiati.

Saluto Marco single, che, sotto la pioggia, ha fatto una sublime saporita, ‘bagnata’ grigliata ‘con ombrello’, invitando (inconsapevolmente) vegetarianie vegani. Meno male che c’ero io ‘carnivora’.

Saluto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che, dopo la festa per il Ramadan, non ha partecipato alla Pasqua cristiana, pur inviando gli auguri alla cittadinanza.

Il weekend pasquale è passato e, per il futuro, ci auguriamo TUTTI, una sola cosa molto importante: PACE!

Aggiungo ora: UN SALUTO A PAPA FRANCESCO che se ne andato, lasciando un vuoto nella sua Chiesa e un forte dolore nel cuore fedeli.

