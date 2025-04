INCONTRO CON IL REGISTA FEDERICO GRECO E DIBATTITO SULLA SCUOLA PUBBLICA A LECCE VENERDI’ 2

Riceviamo e volentieri pubblichiamo dagli organizzatori dell’incontro ____________

Immaginate un autore che sa raccontare Stanley Kubrick con la stessa passione con cui denuncia le storture del neoliberismo, che passa dal mockumentary horror ai documentari sociali senza perdere mai il filo della sua visione. Questo è Federico Greco, e il 2 maggio 2025, alle ore 19:00, la Biblioteca Bernardini / Ex Convitto Palmieri di Lecce (Piazzetta Giosuè Carducci) aprirà le sue porte per celebrare il suo straordinario percorso artistico, intellettuale e professionale.

Un evento che non sarà solo una presentazione, ma un dialogo aperto: qui il dibattito non è solo benvenuto, è garantito!

In questo appuntamento il regista parlerà del suo documentario

D’Istruzione Pubblica: i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Questo quanto è scritto nella nostra Costituzione del 1948, all’articolo 34. All’articolo 3 la Costituzione precisa: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. È ANCORA VERO?

Sono previsti gli interventi del Prof. Guglielmo Forges Davanzati, (Unisalento) e Mina Matteo (Osservatorio militarizzazione delle scuole)

Nato a Roma l’11 novembre 1969, Greco si forma al cinema presso La Sapienza e da oltre trent’anni si muove con agilità tra i ruoli di sceneggiatore, regista, montatore e insegnante. Il suo esordio è un colpo da maestro: nel 1999 firma Stanley and Us, una docuserie dedicata a Kubrick che diventa un cult, oggi in riedizione internazionale come Stanleyandus e trasformata in un libro edito da Lindau e Art Digiland. Da lì, il suo cammino è un’esplosione di idee: dirige documentari come Ambiguità e disincanto su Emidio Greco e si dedica al mockumentary con Il mistero di Lovecraft (2005), un horror che conquista festival come Sitges e Buenos Aires Rojo Sangre. Greco non si ferma mai. È un esploratore del cinema: con Nuit Americhèn (2013), un corto finanziato dal MiBACT, porta un clown mannaro (Francesco Scimemi) sullo schermo accanto a talenti come Gianmarco Tognazzi, mentre con PIIGS (2017) – narrato da Claudio Santamaria e Willem Dafoe – scuote le coscienze sull’austerità economica, coinvolgendo Noam Chomsky. Poi c’è C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando (2022), un grido sulla sanità pubblica con voci come quelle di Gino Strada e Roger Waters, secondo tassello della sua “trilogia del neoliberismo”. E il terzo? D’istruzione pubblica, sulla scuola, è già in lavorazione. Scrittore di quattro libri, tra cui Star Wars – La poetica di George Lucas (La nave di Teseo, 2021), Greco è anche un docente appassionato – ha insegnato a La Sapienza e all’Accademia di Belle Arti di Perugia – e un critico che sa leggere il cinema con occhio acuto, come dimostra il suo vlog Desaparecinema su OttolinaTV. Il 2 maggio 2025 non sarà una lezione accademicca, ma una conversazione. Porteremo domande, curiosità, magari anche qualche provocazione, perché Federico Greco è uno che ama il confronto. Se vi appassionano il cinema che osa, le storie che fanno pensare o semplicemente il talento che non si piega alle convenzioni

