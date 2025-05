NON CI SONO ANCORA LE CONSULTE, “il principale istituto di partecipazione”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’Adoc di Lecce ci manda il seguente comunicato ________

La nuova Amministrazione ha dichiarato, in campagna elettorale, che sarebbe stata l’amministrazione dell’ascolto e della partecipazione.

Va però detto che, fino ad oggi, la cosiddetta partecipazione si è limitata forse a colloqui informali “di strada” con singoli, ma non si è esplicata nelle sedi istituzionali statutarie, atteso che mai la nostra associazione è stata convocata su uno qualsiasi dei temi cittadini. Qualche audizione si è registrata in alcune Commissioni, ma più per sensibilità dei presidenti e dei commissari, che in attuazione di un modello di partecipazione come disegnato dallo Statuto.

Ma la partecipazione è una cosa importante e va fatta secondo le previsioni dello Statuto, che disciplina, appunto, gli istituti di partecipazione, i luoghi dove i corpi intermedi e rappresentativi dei cittadini svolgono quella funzione imprescindibile di compartecipazione democratica alle scelte della Città.

Le Consulte, come noto, sono il principale istituto di partecipazione della Città.

Ebbene, il Regolamento prevede che esse debbano essere ricostituite entro 6 mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio. A norma di Regolamento, quindi, le Consulte si sarebbero dovute ricostituire a gennaio 2025 ed invece siamo ai primi di maggio e ancora il bando non è stato pubblicato. Se anche fosse pubblicato oggi, esse non entrerebbero in esercizio prima dell’estate.

Un gravissimo e colpevole ritardo, quindi, sta comprimendo e mortificando il dibattito democratico e il contributo che gli enti della cittadinanza attiva, le associazioni di categoria e i soggetti istituzionali (sindacati, ordini professionali, ecc.) possono dare alla Città. Ciò a scapito dei cittadini e dei loro interessi e della qualità generale della partecipazione democratica.

E’ per questo che Adoc ha protocollato una pressante richiesta al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, nella sua qualità di garante della conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, al Presidente della VII Commissione (Statuto e Istituti di Partecipazione) e XII (Controllo e attuazione dei Regolamenti) affinché sia immediatamente pubblicato il Bando e riattivate le Consulte.

Lecce, 06.05.2025

Avv. Alessandro Presicce, presidente ADOC Lecce

Federica Lella, volontaria SCU

