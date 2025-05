DIARIO DEL GIORNO / DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Buongiorno!

Oggi è domenica 25 maggio 2025.

San Gregorio.

A Cavallino il nostro amico Raffaele Colluto compie 59 anni: buon compleanno!

1977. Come oggi, quarantotto anni fa, Guerre stellari di George Lucas esce nei cinema statunitensi.

Diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema, e prototipo di una saga che continua ancora adesso.

1926 – L’anarchio ebreo Sholom Schwartzbard uccide il politico ucraino Symon Peteiura in esilio a Parigi.

Peteiura fu un pubblicista, scrittore, giornalista, politico e uomo di stato ucraino che guidò la battaglia dell’Ucraina, per l’indipendenza dopo la rivoluzione russa del 1917. Durante il periodo di indipendenza dalla Russia, Petljura fu a capo della repubblica Popolare Ucraina.

1991- Al sedicesimo scrutino Oscar Luigi Scalfaro viene eletto presidente della Repubblica Italiana con 670 voti. E’ il nono presidente italiano.

Proverbio salentino: QUANDU LA URPE NU RRIA L’UA TICE CA E’ TIFERA

Quando la volpe non raggiunge l’uva dice che è acerba.

Metaforicamente, si dice di chi reagisce ad una sconfitta sostenendo di non aver mai desiderato la vittoria, o disprezzando, addirittura, il premio che non si è riusciti di ottenere.

Quella dell’uva e della volpe è una delle più celebri favole attribuite a Esopo.

Le sue opere ebbero una grandissima influenza sulla cultura occidentale: le sue favole sono tutt’oggi estremamente popolari e note. Della sua vita si conosce pochissimo, e alcuni studiosi hanno persino messo in dubbio che il corpus di favole che gli viene attribuito sia opera di un unico autore. I primi racconti in forma di favola che ci sono stati tramandati sono i suoi.

