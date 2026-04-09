RASSEGNA “Trame di pasta – voci di terra e radici”: “Passeggiata narrata”, INTERVENTI E DEGUSTAZIONE DI ORECCHIETTE “Manta” AL SUGO DI POMODORO INTEGRALE “Le Muse”, A MORCIANO DI LEUCA VENERDI’ 10

(Rdl) ________________ Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 18, all’agriturismo Sante Le Muse di Morciano (strada comunale Salve Morciano n.3) è in programma “Trame di pasta – voci di terra e radici”. Il secondo appuntamento della tre giorni itinerante organizzata sul territorio dal Pastificio Manta insieme all’artista visiva Fabiana Renzo, arriva, dunque, nel cuore del Capo di Leuca, per raccontare il rito della pasta e il suo declinarsi nella quotidianità rurale tra santi e miti ancestrali, tra religione e memoria, gesti e rituali.

L’iniziativa culturale nasce per raccontare la pasta come elemento simbolico che sa intrecciare radici, memoria e rete sociale. La tavola, qui, diventa uno spazio condiviso, un luogo di creazione e rammendo, una cova creativa di cultura produttiva, espressione di immaginario e linguaggi artistici contemporanei.

Dopo l’incontro dello scorso 31 marzo ad Aradeo, patria dell’arte bianca, in questo secondo appuntamento il focus è sul tema delle divinità femminili: la grande madre, il cibo diventa parte del rituale, il sacro si mescola al folklore, il cielo alla terra, il nutrimento all’espressione. Il Capo di Leuca può ancora raccontare tra aie e muretti a secco la sua storia rurale fatta di lune e radici, il suo antico canto tra zolle di terra rossa e cespugli di rosmarino.

Trame di pasta continua da Morciano, tessendo un arazzo complesso e variegato, fatto di punti di vista e voci plurali, mani mai ferme, sguardi che scrutano orizzonti e raccontano nel loro navigare storie di antenate e fazzoletti di terra che diventano mondi da cui cominciare.

A partire dalle ore 18 è prevista una passeggiata narrata nella campagna di Sante Le Muse, una memoria d’interno rurale.

A seguire il rientro e il saluto istituzionale di Lorenzo Ricchiuti, sindaco di Morciano di Leuca, e gli interventi di Valentina Manta (nella foto di copertina), custode di una tradizione familiare lunga oltre trent’anni e, Fabiana Renzo scrittrice e illustratrice.

L’incontro proseguirà con un confronto in compagnia della giornalista Leda Cesari che racconterà le deità femminili secondo il mito e la scienza delle stelle; di Anna Rita Merico del presidio letterario Versipelle Puglia che affronterà il tema della Grande Madre, il rito della terra e del seme, nutrimento dell’animo e del corpo; di Gianluca Palma (“La scatola di Latta”) che si soffermerà sul cibo e sui riti della festa. Infine, spazio alla Comunità Slow Food del Pomodoro di Morciano (Il seme del pomodoro PAT, una cultivar da salvare e un racconto di territorio di comunità).

A seguire è in programma una degustazione narrata di orecchiette del Pastificio Manta con la passata integrale Pomodoro di Morciano di Sante Le Muse.

In una saletta verrà invece allestita la mostra Trame di pasta, illustrazioni e affini. Un racconto plurale di arte e memoria rurale, una narrazione collettiva in cui la pasta diventa gesto, memoria, linguaggio del proprio esserci e sentirsi nel mondo. Un dialogo capace di mescolare artigianato e arte e di restituire centralità e luce a quel Salento rurale troppo spesso dimenticato o ghettizzato. Un dialogo che sappia rivendicare la propria fluidità nell’attraversare diversi settori produttivi ed espressivi senza per questo definirsi o categorizzarsi. Un Salento – quello di cui parlano Valentina Manta e Fabiana Renzo – capace di essere plurale e femminile, che racconti i loro orizzonti ma anche le loro radici.

La prossima tappa del tour culturale, letterario e gastronomico è prevista per sabato 18 aprile a Corigliano d’Otranto.

L’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione.

“Trame di pasta – voci di terra e radici” è un progetto che gode del patrocinio della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, di Confartigianato Lecce, del Comune di Morciano di Leuca, del Soroptimist Maglie Sud Salento e di Slow Food Lecce.

LA RICERCA nel nostro articolo del 29 marzo scorso

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