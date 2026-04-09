QUALE FUTURO PER I TERRITORI RURALI, SEMPRE PIU’ AL CENTRO DI VASTI INTERESSI SPECULATIVI? E PER LE COMUNITA’ LOCALI? UN INCONTRO A MESAGNE VENERDI’ 10

(Rdl) ___________Quale futuro per i territori rurali e le comunità locali? Dall’aula al terreno: un incontro in auditorium e una passeggiata patrimoniale nell’agro di Mesagne venerdì 10 aprile ore 9.30 . Mesagne. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando”.

L’evento si inserisce nell’ambito di Geonight, la Notte Internazionale della Geografia promossa da EUGEO (Association of European Geografical Societies) e IGU, International Geographical Union https://www.geonight.net/ è organizzato da AGeI – “Geografie per la Società” (GeSo) e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, è patrocinato da di ITALIA NOSTRA – Puglia e vedrà la partecipazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, Ministero della Cultura.

I territori rurali, rappresentando una vera e propria riserva di spazio, suolo e risorse, sono sempre più al centro di vasti interessi speculativi, di politiche di “green” e di riconfigurazione territoriale market-oriented ed energy-oriented che stanno trasformando profondamente lo spazio geografico e distruggendo il patrimonio paesaggistico.

Si tratta di attività speculative come, ad esempio, la diffusione di monocolture intensive e superintensive, la conversione di terreni agricoli in campi fotovoltaici ed eolici a scala industriale, la creazione di impianti a biomassa, turismo invasivo, ecc.

Tali attività, lungi dal produrre occupazione e benessere, consumano suolo, distruggono i modelli produttivi tradizionali, le economie locali, il paesaggio e l’ambiente, disgregando le comunità abitanti o innescando conflitti territoriali. D’altro canto, nei territori rurali si osservano esperienze di resistenza e rigenerazione dei luoghi contraddistinte da pratiche di riproduzione ecologica e relazionale delle comunità, da economie in armonia con la vita e le leggi della natura. Quale sarà dunque il futuro dei territori rurali?

L’evento accende un FOCUS sul tema e vuole offrire un momento di riflessione e di dibattito sul futuro delle aree rurali e delle loro comunità, con approccio scientifico, istituzionale e associativo.

Obiettivo prioritario dell’evento è anche quello di sensibilizzare le giovani generazioni su queste tematiche.

Il programma prevede, dopo i saluti Istituzionali, l’introduzione a cura del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, prof. Michele Trimarchi, e del Dirigente scolastico IISS “Epifano Ferdinando”, prof. Mario Palmisano Romano e, a seguire, le relazioni della prof.ssa Margherita Ciervo, Università di Foggia, dell’arch. Michela Catalano, Soprintendenza di Brindisi, Lecce e Taranto, dell’arch. Ilaria Pecoraro, Presidente del CD “Italia Nostra” Puglia.

Alle ore 12:00 avrà inizio la passeggiata patrimoniale, aperta al pubblico, a cui saranno invitati anche il Presidente della Provincia di Brindisi, il Sindaco di Mesagne, la rete dei 12 Comuni brindisini della Via Appia “I tesori del Salento”; le associazioni e le pro-loco del territorio. La passeggiata patrimoniale condurrà gli studenti e i cittadini lungo le strade rurali oggi disseminate da campi eolici e fotovoltaici.

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