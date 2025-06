IL CODACONS DENUNCIA L’AUMENTO DELLA TARI DECISO DAL COMUNE DI LECCE: “duro colpo a famiglie e imprese”

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Codacons – associazione per la tutela dei diritti dei cittadini – ci manda il seguente comunicato, firmato dall’avvocato Cristian Marchello (nella foto), responsabile della sede di Lecce _______

AUMENTI TARI A LECCE: UN DURO COLPO PER FAMIGLIE E IMPRESE IN UN MOMENTO GIÀ CRITICO. L’ENNESIMA PROMESSA MANCATA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La nostra associazione esprime profonda preoccupazione e forte disappunto in merito alla proposta di aumento delle tariffe TARI per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Lecce, che, se approvata, inciderà, stando ai dati divulgati dai media, su oltre 51.000 famiglie e quasi 9.500 attività commerciali, traducendosi in un aumento della pressione fiscale di oltre 770.000 euro con rincari che oscilleranno tra i 4 e i 15 euro annui per i nuclei familiari. Se a ciò aggiungiamo gli aumenti previsti per gli stalli a pagamento e le relative tariffe e i nuovi autovelox ci rendiamo conto che la situazione è drammatica.

Questa decisione giunge in un momento di particolare difficoltà economica per molte famiglie leccesi e per le piccole imprese locali, già alle prese con un contesto inflazionistico e un potere d’acquisto in diminuzione. L’ennesimo rincaro, dopo quelli del 2022 e del 2023, rappresenta un’ulteriore pressione fiscale inaccettabile che rischia di compromettere seriamente la capacità di spesa e la sostenibilità economica di cittadini e attività produttive.

Non possiamo fare a meno di notare l’ennesima contraddizione tra le attuali scelte dell’amministrazione e le dichiarazioni rilasciate in passato. Ricordiamo, infatti, che in campagna elettorale l’attuale Sindaca aveva criticato l’amministrazione uscente, accusandola di voler aumentare la TARI per il 2024. Oggi, a distanza di un anno, ci troviamo di fronte a un’amministrazione che, a dispetto delle proprie dichiarazioni, si appresta a varare rincari che peseranno significativamente sulle tasche dei cittadini. Ciò è segno di una evidente incapacità a ricercare soluzioni alternative e ad esplorare le possibili strade per contenere i costi e ridurre l’impatto sui cittadini, preferendo invece scaricare interamente l’onere su di loro.

Chiediamo all’amministrazione comunale di riconsiderare questa decisione e di avviare un dialogo costruttivo con le associazioni dei consumatori e le rappresentanze delle imprese per individuare strategie che garantiscano l’efficienza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti senza penalizzare ulteriormente famiglie e attività commerciali. Vanno adottate misure che proteggano il potere d’acquisto dei cittadini e sostengano il tessuto economico locale, anziché gravarlo di ulteriori oneri.

Nel frattempo, il Codacons invita tutti i cittadini a segnalare i problemi relativi alla raccolta dei rifiuti e alla qualità del servizio ricevuto. È fondamentale che i cittadini facciano sentire la loro voce e documentino eventuali disservizi.

Di seguito i dati sulla TARI nel Comune di Lecce a partire dal 2018 con gli incrementi evidenziati in grassetto. La simulazione si riferisce a un’utenza domestica tipo di 110 mq con un nucleo familiare di quattro persone. Per l’anno 2025, in assenza di una delibera ufficiale di approvazione delle tariffe, sono stati utilizzati i dati diffusi dai media.

Anno Tariffa fissa (€/mq) Tariffa fissa (€ per 110 mq) Tariffa variabile (€) TARI Totale (€) TARI Totale con addizionale provinciale 5% (€) 2018 1,84 202,40 176,61 379,01 397,96 2020 1,85 203,50 171,42 374,92 393,67 2021 1,54 169,40 198,25 367,65 386,03 2022 1,71 188,10 189,66 377,76 396,65 2023 1,72 189,20 197,51 386,71 406,05 2024 1,73 190,30 191,02 381,32 400,38 2025 1,75 192,50 200,46 392,96 412,61

