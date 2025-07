IL GENERALE DEL MONACO, DESTINATO DALLA PUGLIA IN SICILIA, VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DI LECCE E CONGEDANDOSI CONSEGNA RICONOSCIMENTI MILITARI AI CARABINIERI CHE SI SONO DISTINTI IN SERVIZIO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

Volti attenti, silenzi che raccontano più delle parole. Così si è svolta la visita del Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco al Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, una tappa dal forte valore simbolico nel percorso che lo condurrà a guidare la Legione Carabinieri “Sicilia”, dopo aver retto il Comando della Legione Carabinieri “Puglia” per quasi due anni.

Ad accoglierlo, il Comandante Provinciale Colonnello Donato D’Amato, il personale dei reparti salentini e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in un clima di sentita partecipazione.

È stato un momento autentico, espressione di un legame consolidato nel tempo, maturato attraverso la condivisione di valori, sfide e responsabilità.

Durante l’incontro, il Generale Del Monaco ha voluto soffermarsi sul ruolo imprescindibile che le Stazioni Carabinieri rivestono nel tessuto sociale italiano, in particolare nei contesti più periferici e vulnerabili. Le ha definite il “volto umano dello Stato”, capaci di costruire giorno dopo giorno un rapporto di fiducia con i cittadini, attraverso ascolto, prossimità e azione concreta.

Ogni parola del Generale è stata accompagnata da un ringraziamento sincero: a tutti i Carabinieri per l’impegno quotidiano, silenzioso e instancabile; ai Comandanti per la leadership discreta e la capacità di tenere salda la coesione tra reparti; alla comunità salentina, per aver riconosciuto nella presenza dell’Arma non solo un presidio di legalità, ma un riferimento di fiducia e umanità.

In questi due anni circa, i risultati conseguiti dai Carabinieri della provincia di Lecce parlano con chiarezza: operazioni di prevenzione e repressione, contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, attenzione al disagio sociale, ma anche tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. Un lavoro a tutto campo, frutto di metodo, sacrificio e spirito di corpo.



La cerimonia si è svolta con il consueto rigore militare, in un clima di rispetto e riconoscenza. Ha visto anche la consegna di riconoscimenti a militari e reparti distintisi per attività di servizio particolarmente meritorie, premiando l’impegno, la dedizione e il senso del dovere.

Non sono mancati i momenti di riflessione, nel segno della condivisione di esperienze, responsabilità e valori che hanno unito il comando di Legione con le articolazioni provinciali.

Nel saluto conclusivo, affidato alla forma e al silenzio più che alle parole, è emerso con chiarezza il senso di un legame costruito sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Il trasferimento in Sicilia segna l’inizio di una nuova fase, ma quanto vissuto in Puglia – e in particolare a Lecce – resterà come traccia viva di un comando esercitato con sobrietà, attenzione e profonda aderenza ai principi dell’Arma.

Lecce, 3 luglio 2025.

RICONOSCIMENTI

➢ 1^ Riconoscimento:

“ENCOMIO SOLENNE” CONCESSO DAL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI AL MARESCIALLO CAPO ANTONIO D’AVERSA E ALL’APPUNTATO SCELTO (ORA APP.SC. Q.S.) ALBERTO PASCARELLI, RISPETTIVAMENTE IN SERVIZIO ALLA COMPAGNIA DI TRICASE(LE) E MAGLIE (LE).

“ADDETTO A STAZIONE CARABINIERI OPERANTE IN TERRITORIO AD ALTO INDICE DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, EVIDENZIANDO ALTISSIMO SENSO DEL DOVERE, SPICCATA PROFESSIONALITÀ E STRAORDINARIO ACUME INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA E PROLUNGATA INDAGINE, SVILUPPATA IN STRETTA COLLABORAZIONE CON REPARTO SPECIALE DELL’ARMA, FORZE DI POLIZIA ESTERE E ORGANISMI INTERNAZIONALI, NEI CONFRONTI DI CONSORTERIE DI ‘NDRANGHETA OPERANTI NELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, IN DIVERSI PAESI EUROPEI, IN SUD AMERICA E IN AUSTRALIA. L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI NEI CONFRONTI DI 108 INDIZIATI DI DELITTO PER ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI E DI ARMI DA GUERRA, RICICLAGGIO E ALTRI GRAVI REATI, NONCHÉ CON IL SEQUESTRO DI BENI, PER UN VALORE DI 25 MILIONI DI EURO, ESALTAVA IL PRESTIGIO E L’IMMAGINE DELL’ISTITUZIONE IN ITALIA E NEL MONDO”.

TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO, GIUGNO 2019 – MAGGIO 2023.



➢ 2^ Riconoscimento:

“ENCOMIO SEMPLICE” CONCESSO DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA AL MARESCIALLO MAGGIORE PARIDE IMBRIANI, IN SERVIZIO ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI LECCE.

“ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA OPERANTE IN TERRITORIO AD ALTO INDICE DI CRIMINALITA, EVIDENZIANDO SPICCATE QUALITA PROFESSIONALI, NON COMUNE INTUITO INVESTIGATIVO E ALTO SENSO DEL DOVERE, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO A COMPLESSA ATTIVITA INVESTIGATIVA CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN PERICOLOSO SODALIZIO CRIMINALE DEDITO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. L’OPERAZIONE, CHE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE RESTRITTIVA A CARICO DI 5 INDAGATI, DI CUI 3 IN CARCERE E 2 AGLI ARRESTI DOMICILIARI, E CON IL SEQUESTRO DI UNA PISTOLA E DI UN ORDIGNO ARTIGIANALE, RISCUOTEVA AMPI CONSENSI NELL’OPINIONE PUBBLICA E IL PLAUSO DELLE AUTORITA, CONTRIBUENDO AD ESALTARE IL PRESTIGIO DELLISTITUZIONE”.

SAN PIETRO VERNOTICO (BR), GIUGNO 2022 — GIUGNO 2023.



➢ 3^ Riconoscimento:

“ENCOMIO SEMPLICE” CONCESSO DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA AL MARESCIALLLO CAPO GIORGIO DE PASCALI, IN SERVIZIO AL NOE DI LECCE.

“ADDETTO A SEZIONE OPERATIVA DI NORM DI COMPAGNIA DISTACCATA, EVIDENZIANDO PROFESSIONALITÀ E SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, FORNIVA DETERMINANTE CONTRIBUTO AD UN’INDAGINE CHE SI CONCLUDEVA CON L’ARRESTO DELL’AUTORE DI UNA VIOLENZA SESSUALE AI DANNI DI UNA GIOVANE DONNA CHE STAVA PRATICANDO SPORT ALL’INTERNO DI UN PARCO PUBBLICO. L’OPERAZIONE SUSCITAVA L’UNANIME PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA, ACCRESCENDO PRESTIGIO ED IL LUSTRO DELL’IMMAGINE ISTITUZIONALE”.

PROVINCIA DI MILANO, DICEMBRE 2022 – LUGLIO 2023



➢ 4^ Riconoscimento:

“ENCOMIO SEMPLICE” CONCESSO DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI BASILICATA AL BRIGADIERE EMANUELE BISCO, IN SERVIZIO ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI TRICASE (LE).

“ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA, LIBERO DAL SERVIZIO, CON ELEVATA ABNEGAZIONE E NON COMUNE SPIRITO DI INIZIATIVA, UNITE A SPICCATA PROFESSIONALITA’ E PIENA COSCIENZA DELLE TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO, TRAEVA IN SALVO UN UOMO IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA VITTIMA DI GRAVE ALCOLTELLAMENTO. CONTESTUALMENTE NELL’IMMEDIATEZZA, ACQUISIVA I NECESSARI ELEMENTI INDIZIARI CHE CONSENTIVANO TEMPESTIVAMENTE DI TRARRE IN ARRESTO L’AUTORE DEL REATO E RINVENIRE L’ARMA UTILIZZATA PER IL TENTATO OMICIDIO, SOTTOPOSTA A SEQUESTRO. L’OPERAZIONE RISCUOTEVA AMPIO RISALTO MEDIATICO, UNANIME CONSENSO DELL’OPINIONE PUBBLICA E DA PARTE DELLA VITTIMA, CON FAVOREVOLE RITORNO D’IMMAGINE PER IL PRESTIGIO DELL’ISTITUZIONE”.

CATELSARACENO (PZ), 24 MARZO 2024.



➢ 5^ Riconoscimento:

“ELOGIO SCRITTO” CONCESSO DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI PUGLIA AL LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE COSIMO GIGLIO, IN CONGEDO.

“COMANDANTE DI STAZIONE CAPOLUOGO, AD ALTO IMPEGNO LAVORATIVO, EVIDENZIANDO ELEVATE QUALITA’ UMANE E COMPETENZA PROFESSIONALE, SPICCATO SENSO DEL DOVERE ED INCONDIZIONATA DEDIZIONE AL SERVIZIO, SI DISTINGUEVA, NEL TEMPO, PER COSTANTE LODEVOLE COMPORTAMENTO, IMPRONTANDO LA PROPRIA GRAVOSA ATTIVITA’ QUOTIDIANA AI PIU’ ALTI VALORI ETICI E MORALI. LA CRISTALLINA AUTOREVOLEZZA E L’INNATA DISPONIBILITA’ CHE LO CONTRADDISTINGUONO, HANNO CONTRIBUITO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN ELEVANO RENDIMENTO, RISCUOTENDO IL PLAUSO E L’INCONDIZIONATO COMPIACIMENTO DEI SUPERIORI GERARCHICI, ASSURGENDO A SICURO PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI I MILITARI DIPENDENTI”.

GALLIPOLI (LE), OTTOBRE 2014 – DICEMBRE 2024.



➢ 6^ Riconoscimento:

PREMIO “FONDAZIONE CARNEGIE” CONCESSO DAL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CARNEGIE PER GLI ATTI D’EROISMO AL MARESCIALLO CAPO CARMINE SCARLATO E AL VICE BRIG. GIOVANNI PULEIO, RISPETTIVAMENTE IN CONGEDO ED IN SERVIZIO ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MAGLIE.

“IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2018, IN CURSI (LE), NON ESITAVANO AD AFFRONTARE UN UOMO CHE, ARMATO DI PISTOLA, AVEVA GIA’ COLPITO A MORTE 3 PERSONE E FERITO GRAVEMENTE UNA QUARTA. NELLA CIRCOSTANZA, DOPO AVER TENTATO DI FAR DEPORRE L’ARMA ALL’UOMO, SENZA RICORRERE ALL’USO DELLE ARMI, INSTAURAVANO CON LUI UN DIALOGO E POI CON MOSSA REPENTINA LO BLOCCAVANO E LO DISARMAVANO. MIRABILE ESEMPIO DI CORAGGIO E DI PROFESSIONALITA’”.

CURSI (LE) 18 SETTEMBRE 2018.



➢ 7^ Riconoscimento:

“APPREZZAMENTO” CONCESSO DAL PRESIDENTE DELLA DIREZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DEGLI INTERNI FRANCESE ALL’ APPUNTATO SCELTO GIOVANNI PRONTERA, IN SERVIZIO ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI CAMPI SALENTINA (LE).

NEL CORSO DI SERVIZIO DI SICUREZZA IN TERRITORIO ESTERO, “PER L’IMPEGNO E LA PROFESSIONALITA’ A FAVORE DELLE FORZE DI SICUREZZA INTERNE FRANCESI, NELLA SICUREZZA DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI DI PARIGI 2024.

PARIGI, LUGLIO – SETTEMBRE 2024.

