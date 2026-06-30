LA PODISTICA COPERTINO SCALDA I MOTORI PER LA 4° EDIZIONE DELLA CORSA COPERTINESE, IL VICE PRESIDENTE OSPITE DI COPERTINO SPORT CHANNEL

di Maria A. Vacca _____________

Mancano ormai poche settimane alla 4ª Corsa Copertinese, l’evento podistico organizzato dalla Podistica Copertino che si svolgerà il prossimo 19 luglio, attraversando le vie del centro cittadino. La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale delle gare su strada e rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate copertinese.

Ospite dell’ultima puntata di Copertino Sport Channel, il vicepresidente della Podistica Copertino, Sebastiano Fanuli, ha presentato l’iniziativa, illustrandone lo spirito e gli obiettivi. Più che una semplice competizione, la Corsa Copertinese vuole essere un’occasione per promuovere il benessere, l’aggregazione e uno stile di vita sano, coinvolgendo atleti, appassionati e cittadini in una giornata dedicata allo sport.

Nel corso dell’intervista, Fanuli ha lanciato un messaggio che racchiude il vero significato dell’evento:”La cosa importante è fare sport.”

Un’affermazione semplice ma significativa, che richiama il valore dell’attività fisica come strumento di salute, inclusione sociale e crescita personale, al di là del risultato agonistico.

La Podistica Copertino continua così il proprio impegno nella promozione della corsa e dei valori sportivi sul territorio, invitando tutti a partecipare alla manifestazione del 19 luglio, sia da protagonisti lungo il percorso sia come pubblico pronto a sostenere gli atleti.

L’appuntamento è quindi fissato per il 19 luglio, quando le strade di Copertino si trasformeranno ancora una volta in una grande festa dello sport, confermando come iniziative di questo tipo rappresentino un importante momento di condivisione per l’intera comunità.

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