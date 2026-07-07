NOVITA’ EDITORIALI / I PRANZI DELLA DOMENICA DI RAFFAELE POLO SONO DIVENTATI UN LIBRO. LA PRESENTAZIONE A MELENDUGNO MERCOLEDI’ 8

Nota stampa dell’editore ( la presentazione del volume sarà a Melendugno, in piazza Monsignor Durante, mercoledì 8 luglio alle ore 21, con la partecipazione, oltre che dell’autore e dell’editore Antonietta Fulvio, del sindaco Oronzo Maurizio Cisternino, dell’assessore alla Cultura Anna Elisa Prete e del parroco don Salvatore Scardino ) _______________

Il pranzo della domenica è il nuovo libro dello scrittore e giornalista Raffaele Polo, edito da Il Raggio Verde. Una raccolta di cento interviste dove i protagonisti del libro che hanno “aperto” le loro case e condiviso “il pranzo” con il giornalista leccese raccontando se stessi e la loro quotidianità tra gesti, certezze e sogni.

Il pranzo della domenica è un progetto editoriale nato sulle pagine web del quotidiano Leccecronaca.it diretto dal giornalista Giuseppe Puppo che scrive in prefazione:

“Nel libro che avete fra le mani, cento persone raccontano e si raccontano in libertà, spontaneità e autenticità. Umili artigiani, semplici ristoratori, intraprendenti imprenditori, allo stesso modo di scrittori, professori e professionisti, dotti, medici e sapienti, si presentano, cercando dialogo, confronto e conforto. Ognuno di noi quando fa qualcosa ha bisogno che se ne parli e di ricevere riscontri al riguardo. E tutto questo basta e avanza per poter definire prezioso questo libro”.

Cento intervistati, uno spaccato di comunità contemporanea che racconta valori e passioni che animano il personale agire quotidiano. Questo libro rimette al centro la persona in relazione agli altri perché nessun uomo è un’isola scriveva Ernest Hemingway, ma lo dimentichiamo continuamente. Viviamo un’epoca sempre più dominata dalla violenza verbale, dalla ricerca dello scontro più che il confronto e malgrado le continue connessioni che il web ci offre siamo sempre più solitari e soli.

La domanda sorge spontanea: è questa la società che vogliamo? o vogliamo scegliere di essere comunità che si appassiona, che costruisce e desidera essere comunità, che difende i diritti e l’umanità?

PER ACQUISTARE IL LIBRO

https://www.ilraggioverdesrl.it/negozio/il-pranzo-della-domenica/

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