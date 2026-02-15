LECCE, INCENDIO NEL SUPERMERCATO DEL CENTRO COMMERCIALE

(f.f.)_______________

Mattina di tensione a Lecce, dove un incendio ha interessato il supermercato Sisa situato all’interno del centro commerciale “Lo Spazio”, in via Vittorio Bachelet. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 8, e dai primi riscontri sembrerebbe che l’origine possa essere legata a un guasto elettrico di uno dei frigoriferi.

Al momento dell’accaduto, l’attività commerciale era chiusa, evitando così qualsiasi rischio per i clienti. I vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti prontamente, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’intero edificio.

Le autorità stanno effettuando accertamenti per determinare con precisione le cause dell’incendio. Intanto, i danni all’interno del supermercato appaiono significativi, con diverse aree compromesse dalle fiamme e dal fumo. Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale o i passanti.

Category: Cronaca