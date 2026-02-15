QUARANT’ANNI DI AIKIDO A LECCE. Il Dojo “Il Cavaliere” Celebra un Traguardo Storico

x

Gianicola______LECCE Mentre la città si preparava al weekend di San Valentino, tra le mura del civico 32 di via Puccini si respirava un’aria diversa: quella della disciplina, del sudore e di una storia lunga quattro decenni. Ieri, venerdì 13, e oggi, sabato 14 febbraio, il dojo “Il Cavaliere” ha celebrato il suo 40° anniversario con uno stage intensivo che ha ribadito il ruolo centrale di questa scuola nel panorama delle arti marziali pugliesi.

Quarant’anni non sono solo un numero, ma il racconto di migliaia di ore sul tatami.



Non si tratta di un semplice allenamento, ma di un vero e proprio tuffo nel cuore dell’Aikido, la “Via dell’Armonia”. In un’epoca dominata dalla frenesia, l’evento leccese si propone come un’oasi di studio profondo sulla gestione del conflitto e sullo studio del movimento.

A guidare le lezioni è stato il Maestro Valerio Melcore (4° dan Aikikai d’Italia e 5° dan Fisecam), figura storica e carismatica, coadiuvato con maestria dal Maestro Antonio Cannone (4° dan Aikikai d’Italia). La sinergia tra i due ha permesso di offrire ai partecipanti una visione dell’Aikido a 360 gradi, alternando la fluidità del movimento alla precisione millimetrica della tecnica.

Il Programma: Dalla Spada alla Difesa Personale

Lo stage non si è limitato allo studio delle proiezioni classiche, ma ha esplorato l’anima guerriera della disciplina attraverso un percorso completo:

Taijutsu (Mani nude): Studio della gestione degli spazi e della neutralizzazione dell’avversario.

Bukiwaza (Armi): Sessioni intense dedicate al Bokken (la spada in legno) e al Jo (il bastone), strumenti fondamentali per comprendere la postura e il tempo d’azione.

Difesa Personale: Nella parte finale di sabato, l’attenzione si è spostata su applicazioni pratiche e moderne, dimostrando come i principi dell’Aikido possano essere tradotti efficacemente in contesti di sicurezza urbana.

“L’Aikido non è solo tradizione statica, ma un’arte viva che evolve con il praticante.” – Questo il messaggio che traspare chiaramente durante le spiegazioni dei Maestri.

La presenza di Melcore garantisce una didattica di alto profilo, capace di parlare sia al principiante alle prime armi che all’aikidoka esperto in cerca di dettagli tecnici raffinati.

Il culmine dell’evento si è toccato nel pomeriggio di oggi con la sessione degli esami di grado. Sotto lo sguardo attento della commissione, gli allievi hanno dato prova di maturità tecnica e tenuta mentale. Il risultato? Promozioni ottenute brillantemente da tutti i candidati, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto quotidianamente all’interno del dojo “Il Cavaliere”.

Festeggiare 40 anni di attività con un tale livello di partecipazione è il miglior regalo che il Maestro Melcore e il suo staff potessero desiderare. In un mondo che corre, il dojo di via Puccini continua a insegnare l’arte di fermarsi, respirare e, se necessario, proiettare a terra i propri limiti.

Vedere l’entusiasmo dei praticanti riuniti nel giorno di San Valentino sottolinea una cosa fondamentale: l’amore per questa disciplina supera ogni convenzione. Invece dei cioccolatini, qui si scambiano tecniche di ikkyo e shiho-nage, in un clima di profondo rispetto reciproco. Se siete in zona e volete scoprire come la forza possa trasformarsi in eleganza, fate un salto in via Puccini: il Maestro Melcore vi mostrerà che la vera vittoria è quella in cui non ci sono vinti.

Category: Costume e società