CON QUATTROMILA TIFOSI AL SEGUITO A REGGIO EMILIA IL LECCE CHIEDE AL SASSUOLO IL PASS PER LA SALVEZZA

(Rdl) ___________________ Lecce e Cremonese, distanziate di un punto, lanciano lo sprint finale, per tagliare il traguardo salvezza, dovendo arrivare una prima dell’altra. Siamo alla penultima partita, in trasferta, rispettivamente contro Sassuolo e Udinese, due squadre di discreta qualità, che hanno disputato un bel campionato, cui però adesso non hanno più niente da chiedere, se non di fare bella figura fino alla fine.

“Ci sono un insieme di cose, ci sono dei numeri belli da raggiungere, tante cose che possiamo mettere dentro, ovviamente in primis c’è la responsabilità di sentire di voler continuare a fare partite serie, come abbiamo sempre fatto” – ha detto questo pomeriggio, a Sassuolo, al centro sportivo della società, nella consueta conferenza stampa della vigilia, l’allenatore degli Emiliani Fabio Grosso, che ha poi aggiunto:

“Non è uguale avere 49 o 50 punti, non è uguale finire con un gol o due, tutti spunti che abbiamo presente e dobbiamo mettere in pratica contro un avversario che vorrà raggiungere il suo obiettivo e sarà supportato da tantissime persone. È una partita di calcio. Dobbiamo tirare fuori le nostre qualità per fare gara piena, seria, per cercare di aggiungere punti a questo percorso strepitoso che abbiamo fatto”.

Più o meno alla stessa ora, ancora in Salento, al Via del Mare, prima della partenza per l’Emilia, ha parlato anche Eusebio Di Francesco:

“Ho visto la squadra dentro la gara, c’è grande attenzione da parte di tutto il gruppo, siamo focalizzati sulla sfida. Sappiamo tutti l’importanza della gara, ancor di più bisogna fare attenzione a tutti i piccoli dettagli che potranno fare la differenza”

– ha detto conversando con i giornalisti, specificando poi

“Avremo più di 4000 tifosi al seguito, un aspetto importante, ma in campo scendiamo noi. Dobbiamo trascinare il popolo salentino a un grande obiettivo, personalmente e nello spirito dei ragazzi c’è il il desiderio di arrivare quanto prima al traguardo, con la consapevolezza che ci saranno ostacoli, ma i tifosi ci daranno una grande spinta…

Certo, pur sapendo che ci sono ansie e paure, che fanno parte della natura umana, però questa partita va affrontata al meglio. E’ la partita più importante della stagione: non serve caricarla più di tanto, perché siamo tutti consapevoli della sua importanza”.

Sassuolo – Lecce si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica 17 maggio, arbitra il signor





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