banner ad
banner ad

CONTROLLI DEI CARABINIERI SUL LAVORO

| 17 Maggio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _______________ Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Lecce hanno effettuato una serie di controlli nel settore agricolo nelle campagne di Nardò, Copertino, Salice Salentino, Veglie, Presicce-Acquarica e Otranto.

Su diciotto aziende controllate, quindici sono risultate irregolari. Per una, è scattata la sospensione delle attività, oltre a pesanti multe; sanzioni ed ammende per le altre quattordici.

Su centotrentaquattro occupati controllati, sono stati trovati trentacinque con posizioni irregolari, dei quali uno è risultato totalmente in nero.

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

«
banner ad
banner ad