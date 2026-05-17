CONTROLLI DEI CARABINIERI SUL LAVORO
(Rdl) _______________ Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro di Lecce hanno effettuato una serie di controlli nel settore agricolo nelle campagne di Nardò, Copertino, Salice Salentino, Veglie, Presicce-Acquarica e Otranto.
Su diciotto aziende controllate, quindici sono risultate irregolari. Per una, è scattata la sospensione delle attività, oltre a pesanti multe; sanzioni ed ammende per le altre quattordici.
Su centotrentaquattro occupati controllati, sono stati trovati trentacinque con posizioni irregolari, dei quali uno è risultato totalmente in nero.
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