PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE

Report della Questura di Lecce _______________

Notificati dalla Polizia di Stato 13 misure di prevenzione adottate dal Questore di Lecce in una settimana.

​Incisiva azione di contrasto alla criminalità diffusa e alla violenza urbana: firmati dal Questore Giampietro Lionetti 8 Avvisi Orali, 4 Fogli di Via Obbligatori e un Daspo della durata di 4 anni per aggressione all’arbitro, su proposte avanzate dagli uffici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

​

Nel quadro del costante potenziamento delle attività di controllo del territorio e di prevenzione dei fenomeni di illegalità e di turbativa dell’ordine pubblico, la Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha proceduto ad un’attenta analisi delle posizioni di numerosi soggetti responsabili di condotte illecite nel territorio della provincia. All’esito di tali approfondite istruttorie, nel periodo compreso dal 22 al 28 giugno, il Questore ha adottato 13 misure di prevenzione personale, finalizzate a contenere la pericolosità sociale di individui già noti alle forze dell’ordine.

​

​DIVIETO DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE – D.A.SPO. (1 Provvedimento)

​Su proposta del Commissariato di P.S. di Taurisano, il Questore ha firmato un provvedimento di DASPO per la durata di anni 4 nei confronti di un dirigente della società calcistica “San Nicola Calcio”. Il provvedimento trae origine dai gravi fatti verificatisi lo scorso 11 gennaio 2026 durante l’incontro valevole per il campionato dilettantistico tra il “San Nicola Calcio” e l'”Armando Picchi Specchia”, presso il campo sportivo di San Nicola.

​In quella circostanza, a seguito di uno scontro di gioco che richiedeva l’intervento dei soccorsi sanitari, diversi giocatori e dirigenti si introducevano indebitamente sul terreno di gioco senza alcuna autorizzazione. Nella concitazione, il predetto dirigente colpiva con uno schiaffo alla mandibola il direttore di gara, rivolgendogli contestualmente gravi frasi ingiuriose. In forza del DASPO emesso dal Questore, all’uomo sarà precluso l’accesso a tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazionale in cui si svolgono manifestazioni di qualsiasi livello, incluse le aree perimetrali e di transito dei tifosi, a partire da due ore prima dell’evento e fino a due ore successive alla conclusione dello stesso.

​FOGLI DI VIA OBBLIGATORI (4 Provvedimenti)

​Sono stati applicati 4 provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio con contestuale divieto di ritorno nei comuni teatro degli eventi illeciti:

​Duplice provvedimento a carico di un 43enne di Presicce: Il medesimo soggetto è stato colpito da due distinti provvedimenti di allontanamento.

​Il primo, adottato dal Questore sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Divisione Anticrimine della Questura su proposta dei Carabinieri di Taviano, è scaturito dal suo rintraccio a Porto Cesareo, dove i Carabinieri lo trovavano in possesso – sul sedile passeggero della propria auto – di due coltelli con lame d’acciaio, nonché di una carta di credito provento di furto avvenuto a Taviano, utilizzata poco prima per un prelievo in una tabaccheria; l’uomo è stato allontanato da Taviano per anni 3.

​Il secondo foglio di via, richiesto dai Carabinieri di Guagnano, è scattato dopo che lo stesso uomo è stato sorpreso nei pressi di uno sportello ATM con il volto parzialmente travisato; la successiva perquisizione veicolare ha permesso di rinvenire numerose carte di pagamento e tessere sanitarie rubate, intestate a terzi, e 3 tablet sottratti a rappresentanti commerciali. Di conseguenza, è stato disposto l’allontanamento dal comune di Guagnano e relative frazioni per anni 3.

​Uggiano la Chiesa: Un Foglio di Via Obbligatorio è stato emesso nei confronti di un 39enne residente a Palmariggi, intercettato dai Carabinieri ad Uggiano la Chiesa alla guida di un’autovettura provento di furto su cui era stata apposta una targa contraffatta. All’interno del mezzo venivano rinvenuti caratteri e numeri adesivi per la falsificazione delle targhe, uno sfollagente di 35 cm, cacciaviti, pinze e una roncola. Privo di occupazione e residente altrove, il soggetto è stato allontanato dal comune di Uggiano la Chiesa per anni 3.

​Lecce: Personale della Sezione Volanti della Questura ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo tre persone. Alla guida vi era una donna di trentadue anni residente a Maglie, accompagnata da due giovani, questi ultimi denunciati a piede libero per porto abusivo di armi poiché trovati in possesso di coltelli. Non avendo la donna alcun titolo, attività lavorativa o valido motivo che giustificasse la sua presenza nel capoluogo salentino, il Questore ha emesso un foglio di via con divieto di ritorno dal comune di Lecce per mesi 6.

AVVISI ORALI (8 Provvedimenti)

​Il Questore ha emesso 8 provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti socialmente pericolosi in virtù dei loro precedenti penali o di polizia:

​Rissa nel Centro Storico di Otranto: Tre provvedimenti, adottati su proposta del Commissariato di P.S. di Otranto, scaturiscono da una violenta rissa scoppiata nel cuore del centro storico cittadino. I destinatari sono un 22enne di Scorrano, un 21enne di Palmariggi e un 23enne di Uggiano la Chiesa. Tutti e tre i giovani risultavano noti alle forze dell’ordine per precedenti comportamenti gravemente lesivi dell’ordine e della sicurezza pubblica.

​Scorrano (proposta del Commissariato di Otranto): Un Avviso Orale ha interessato un trentenne residente a Scorrano. L’uomo era già stato denunciato per la violazione di due provvedimenti DASPO, nonché per rissa, danneggiamento aggravato e assidua frequentazione di pregiudicati.

​Galatina: Su proposta del locale Commissariato di P.S., è stato sottoposto a misura un 34enne gravato da condanne per lesioni personali, furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, nonché deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, minacce, getto pericoloso di cose, danneggiamento.

​Notifiche in Carcere: Due provvedimenti sono stati notificati direttamente presso la Casa Circondariale di Lecce, dove i destinatari si trovano attualmente ristretti. Si tratta di un 38enne di Cavallino e di un 25enne di Casarano, già noti per reati in materia di stupefacenti.

​Presicce-Acquarica: Un ultimo Avviso Orale proposto dal Commissariato di Taurisano è stato notificato a un 44enne residente nel comune di Presicce-Acquarica. La misura si è resa necessaria poiché la condotta dell’uomo evidenzia la dedizione ad attività illecite, comprovata da denunce per maltrattamenti in famiglia, percosse, minacce, furto in abitazione, detenzione abusiva di armi, favoreggiamento personale e incendio.

​

L’intensificazione delle misure di prevenzione personale si inserisce nella più ampia strategia volta a garantire la sicurezza reale e percepita sul territorio, contrastando sul nascere le condotte di criminalità predatoria, la violenza urbana e i fenomeni di malcostume che minano il vivere civile della comunità salentina.

​

Lecce, 30 giugno 2026

Category: Cronaca