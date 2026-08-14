“U ’ndoru ta Terra”: LA SAGRA DI MARINA DI MANCAVERSA A FERRAGOSTO

di Andrea Polo ______________

Il Ferragosto nel Salento non è solo sinonimo di mare e festa, ma quest’anno si arricchisce di un profondo valore solidale. Mancaversa, frazione di Taviano, si prepara ad accogliere “U ’ndoru ta Terra”, la sagra dedicata ai prodotti ortofrutticoli tavianesi, che animerà Piazza delle Rose nelle serate del 14 e 15 agosto.

L’evento, inserito nel prestigioso calendario estivo TerrAmare 2026, nasce con un nobile obiettivo: sostenere l’attività dei Volontari per l’Onco-Ematologia Pediatrica ODV – Associazione Provinciale di Lecce. Un’occasione nobile e preziosa per celebrare le numerose eccellenze del territorio e, al tempo stesso, tendere una mano concreta a chi ne ha più bisogno.

Il programma delle due serate

L’evento, che prenderà il via ogni sera a partire dalle ore 20:00, promette un mix travolgente di tradizione locale, gusto e intrattenimento.

La serata del 14 agosto si aprirà con la vivacità della Ronda Progetto Calandra, seguita dai ritmi coinvolgenti dei balli di gruppo a cura della Revolution Dance. La musica sarà grande protagonista con l’esibizione de I Vintage, che porteranno sul palco il meglio del repertorio italiano e internazionale degli anni ’60 e ’70.

La festa proseguirà il 15 agosto, giorno di Ferragosto, ancora sotto il segno del ballo con la Revolution Dance. Il gran finale sarà affidato ai Mustisci, che con il loro concerto di musica popolare e pizzica salentina faranno ballare Piazza delle Rose, celebrando le radici più profonde della cultura salentina.

L’amministrazione comunale e gli organizzatori invitano la cittadinanza, i turisti e tutti gli ospiti della marina a partecipare numerosi, trasformando queste due serate di festa in un grande gesto collettivo di sostegno e vicinanza verso le famiglie e i bambini, per consentire ai Volontari per l’Onco-Ematologia Pediatrica ODV – Associazione Provinciale di Lecce di svolgere la loro preziosissima missione. Soprattutto, sarà un’occasione per dare un messaggio di speranza e solidarietà: non siete soli, Taviano e Mancaversa sono con voi!

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