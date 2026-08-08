IN MEMORIA DEI MINATORI DI MARCINELLE

(Rdl) ____________

Il disastro di Marcinelle avvenne la mattina dell’8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio. Si trattò di un incendio, causato dalla combustione d’olio ad alta pressione innescata da una scintilla elettrica. L’incendio, sviluppandosi inizialmente nel condotto d’entrata d’aria principale, riempì di fumo tutto l’impianto sotterraneo, provocando la morte di 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 immigrati italiani. Molti di loro erano salentini.

Il sito Bois du Cazier, oramai dismesso, fa parte dei patrimoni storici dell’UNESCO.

L’inchiesta giudiziaria fu condotta dal magistrato Casteleyn con alcune stranezze evidenti. Il processo in primo grado si svolse a Charleroi dal 6 maggio 1959 al 1º ottobre 1959. Il dibattimento diventò una battaglia di perizie di cui pochi, Corte compresa, erano in grado di capire qualcosa. Alla fine, i 5 imputati furono assolti. In appello, davanti alla 13ª Camera di Bruxelles, una sola condanna fu pronunciata, quella dell’ingegnere Calicis, condannato a 6 mesi con la condizionale e a 2 000 franchi belgi di multa. La società Bois du Cazier venne condannata a pagare una parte delle spese e a risarcire, per circa 3 milioni di franchi, gli eredi delle vittime che non erano loro dipendenti. Fu fatto ricorso in Cassazione. La fine della vicenda giudiziaria avvenne il 27 aprile 1964 con un accordo tra le parti.

__________

COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE DI SALICE SALENTINO

Tra loro anche tre cittadini di Salice Salentino: Francesco Palazzo, Salvatore Ventura e Salvatore Capoccia, che non fecero mai ritorno alle loro famiglie.

Il loro ricordo rappresenta ancora oggi una pagina indelebile della storia della comunità salicese e richiama alla memoria il sacrificio di migliaia di italiani costretti a lasciare il proprio Paese per cercare lavoro all’estero.

«A settant’anni dalla tragedia di Marcinelle, il dovere della memoria è un impegno che la nostra comunità rinnova con profondo rispetto. Ricordiamo Francesco Palazzo, Salvatore Ventura e Salvatore Capoccia, nostri concittadini che persero la vita lontano dalla loro terra inseguendo un futuro migliore. La loro storia appartiene all’identità di Salice Salentino e ci ricorda il valore del lavoro, della dignità umana e della sicurezza. Oggi quel ricordo ci invita anche a riflettere sulle nuove migrazioni e su quanti continuano a lasciare il proprio Paese spinti dalla speranza di una vita migliore. Custodire questa memoria significa costruire una società più consapevole, solidale e giusta», ha dichiarato il sindaco Mimino Leuzzi.

Le commemorazioni prenderanno il via venerdì 8 agosto alle ore 18.30 con un momento di raccoglimento presso il cimitero comunale, davanti alle tombe dei tre minatori salicesi, dove saranno deposti dei fiori e sarà recitata una preghiera in loro suffragio.

Alle 19.30 la comunità si ritroverà per la Santa Messa, celebrata da don Massimo Alemanno, quale momento di preghiera e ricordo condiviso.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi, Politica