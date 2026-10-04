GIOVANE DETENUTO AI DOMICILIARI FINISCE IN CARCERE DOPO AVER PICCHIATO VIOLENTEMENTE LA SUA EX

(Rdl) ________________ La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 23enne di Melissano, già sottoposto a regime detentivo domiciliare, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Lecce.

Il nuovo provvedimento è stato adottato in conseguenza dei fatti avvenuti lo scorso 26 settembre, quando l’uomo aggredì per futili motivi la ex compagna, che si era recata presso l’abitazione in cui egli era detenuto per questioni famigliari.

Nella circostanza, in preda a uno scoppio d’ira presumibilmente determinato da motivi di gelosia, il 23enne avrebbe atteso sull’uscio di casa la ex consorte, aggredendola dapprima verbalmente e picchiandola successivamente con pugni e calci al volto, inferti con una violenza tale da farla cadere sull’asfalto.

La vittima veniva soccorsa da una donna che interveniva sul luogo dell’accaduto e provvedeva ad accompagnarla presso il pronto soccorso dell’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli (nella foto). Solo una volta arrivata all’interno del presidio sanitario, i medici di turno constatavano la gravità dell’accaduto, tanto da chiedere l’intervento della Polizia di Stato che sopraggiungeva dopo pochi minuti attivando il protocollo rosa in tema di violenza di genere.

I gravi indizi di colpevolezza raccolti a seguito delle prime indagini venivano sottoposti all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria, che valutando le condotte compiute dal detenuto, ne disponeva la carcerazione.

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